Argelia amplía contrato de Vladimir Petkovic antes del Mundial

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KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Vladimir Petkovic firmó una extensión para seguir como seleccionador del equipo nacional de Argelia hasta julio de 2028, anunció la federación de fútbol del país poco antes de su partida el domingo hacia Estados Unidos y el inicio de la Copa del Mundo.

La extensión llega cuatro días después de que los Zorros del Desierto vencieran 1-0 a Holanda en un amistoso en Róterdam, y justo antes de un último ensayo de cara al Mundial contra Bolivia el miércoles por la noche.

Argelia será el primer oponente del campeón defensor, Argentina, el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Petkovic, originario de Bosnia pero residente desde hace muchos años en Suiza, de 62 años, tuvo una larga etapa como entrenador de Suiza antes de un breve paso al frente del club francés Burdeos. Petkovic fue contratado por Argelia en febrero de 2024 después de que el equipo se perdiera dos Copas del Mundo, y rápidamente convirtió a los Zorros del Desierto en uno de los mejores equipos de África.

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Los integrantes del cuerpo técnico argelino, incluidos el asistente Davide Morandi, el entrenador de arqueros Guido Nanni y el preparador físico principal Paolo Rongoni, también vieron extendidos sus contratos hasta julio de 2028.

Argelia tenía previsto entrenarse el domingo en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, cerca de Argel, antes de partir hacia Kansas City más tarde ese mismo día. El equipo establecerá su base en la Universidad de Kansas, en la cercana Lawrence, durante toda la Copa del Mundo.

Su primera práctica en el complejo de fútbol Rock Chalk Park de la universidad está programada para el lunes.

Después de su debut mundialista contra Argentina, los Zorros del Desierto enfrentarán a Jordania el 22 de junio en Santa Clara, California. Su último partido de la fase de grupos será el 27 de junio contra Austria en el Arrowhead, que queda a aproximadamente una hora en auto de su base de entrenamiento en Lawrence.