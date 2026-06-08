Informe revela fallas en acuerdo de ICE e IRS sobre datos

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WASHINGTON (AP) — Un reporte cuestiona la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para proteger la información de los contribuyentes, después de que esa agencia conocida como el ICE acordó con el Servicio de Impuestos Internos compartir datos con el propósito de realizar investigaciones migratorias.

El informe, publicado por el inspector general del Departamento del Tesoro, ofrece el primer recuento oficial de la magnitud de la transferencia de información del servicio de impuestos (conocido como el IRS) al ICE, y documenta preocupaciones en torno a un acuerdo que ha sido objeto de múltiples demandas y de una controversia significativa dentro de ambas agencias.

El inspector general del Tesoro determinó que el acuerdo de 2025 que permitió al ICE presentar al IRS nombres y direcciones de inmigrantes que están el país de manera ilegal, para su verificación cruzada con registros fiscales, dio lugar a un formato inconsistente y a fallas de criterios, lo que provocó errores.

El acuerdo llevó a la renuncia del entonces comisionado interino del IRS.

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El informe señala que, después de que se firmó el acuerdo, el ICE solicitó las direcciones de más de 1,2 millones de personas, y el IRS finalmente proporcionó las últimas direcciones conocidas de unas 47.000 personas.

El inspector general concluyó que el proceso automatizado de cotejo del IRS era defectuoso. El formato inconsistente en los datos del ICE dio lugar a coincidencias cuestionables, incluso en casos en los que direcciones incompletas o inexactas fueron etiquetadas como válidas, indica el informe.

Representantes del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El plan para verificar datos fiscales y migratorios forma parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración, que ha derivado en deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.

Sin embargo, no es la primera vez que se revela que la información de decenas de miles de contribuyentes fue divulgada al ICE.

Un juez federal dijo en febrero que el IRS violó la ley al divulgar información confidencial de contribuyentes al ICE, al referirse a las mismas 47.000 divulgaciones que el inspector general destaca.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly determinó que el IRS había compartido erróneamente la información fiscal de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional como parte del controvertido acuerdo entre las agencias para compartir información sobre inmigrantes con el fin de identificar y deportar a personas.

Según una carta escrita por Nancy A. LaManna, subinspectora general para inspecciones y evaluaciones, el nuevo informe no incluyó recomendaciones.

"Sin embargo, planeamos compartir algunas preocupaciones que identificamos durante nuestra revisión con la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional", señala su carta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.