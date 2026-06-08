PRI insiste en "alianza opositora" tras triunfo en Coahuila

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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, celebró que su partido se haya llevado "carro completo" en las elecciones de Coahuila, y afirmó que lo anterior, también es resultado del mal momento que pasa Morena y su gobierno.

Rubén Moreira atribuye derrota de Morena en Coahuila a rechazo ciudadano

"Morena tendrá que hacer una reflexión de por qué lo derrotaron, por qué perdió, por qué tanta gente fue a mostrarles rechazo... ...un fuerte ingrediente del desastre que tiene Morena de cómo se le está desmoronando el país", declaró.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, reiteró el llamado a la instauración de una "alianza opositora" en México, que compita en unidad en las elecciones de 2027.

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Rubén Moreira propone alianza opositora para elecciones 2027

"La oportunidad que se abre frente a México para tener una oposición unida, para que una gran alianza pueda tener candidaturas comunes, que puede tener defensa del voto, que puede tener movimientos estratégicos, frenemos a Morena y con ello frenar la destrucción del país", expuso.

En respuesta, la Presidenta del recinto legislativo de San Lázaro, reconoció que el PAN perderá su registro en Coahuila, pero consideró la cúpula del PAN reflexionará sobre dicha propuesta, pues por lo pronto apostarán por ir en solitario.

"Necesitamos ver pros y contras, que nada está dicho... ...hoy, lo que es un hecho el PAN le apuesta al PAN".