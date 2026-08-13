Murillo carga contra oposición en Nicaragua
La dictadura no volverá jamás, señala la copresidenta
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San José.- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este miércoles contra la oposición nicaragüense en el exilio, a la que advirtió que "la dictadura no volverá jamás" al país centroamericano.
"¡La dictadura de ese terrorismo vende patria no volverá jamás! Lo saben. Sépanlo bien", enfatizó Murillo a través de medios oficiales. El pasado 19 de julio, el esposo de Murillo y copresidente Daniel Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, anunció que "no volverá a haber elecciones" en su país.
Posteriormente, la Asamblea Nacional (Parlamento), supeditada a la Presidencia, presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.
Asimismo, eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como "golpistas" o "traidoras a la patria", con el objetivo de "prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder", de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.
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Las últimas elecciones generales se celebraron en noviembre de 2021 sin la participación de los principales aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, que fueron arrestados previo a esos comicios.
Las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027, luego que una reforma constitucional ampliara el periodo presidencial de 5 años a 6 años.
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