Homenaje a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi por décimo aniversario

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La memoria de Juan Gabriel se mantiene a una década del fallecimiento del astro mexicano de la canción popular.

Juan Gabriel, quien murió en California el 28 de agosto de 2016, fue recordado con el lanzamiento de ediciones especiales de un álbum en vivo, exposiciones, el estreno de una nueva versión de su célebre concierto en Bellas Artes y, sobre todo, la interpretación de sus canciones.

En el legendario Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, donde fue llorado por multitudes al momento de su muerte, se realizó un homenaje con rosas, veladoras y fotografías debajo de una pintura de Juan Gabriel. También hubo muchas canciones interpretadas en vivo por diversas bandas de mariachi.

En el piso superior del Tenampa estaba el equipo de producción de la película de concierto "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes" de Sony Music Vision, que se exhibe este fin de semana en cines, para una celebración a la memoria del astro. Una de las invitadas fue María Luisa Arcaraz, la productora original de la filmación del concierto de 1990.

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"A la hora de subirse al escenario, se súper concentraba, estaba serio", recordó Arcaraz en una charla con reporteros. "Pero en los momentos relajados era muy divertido, era muy simpático, era muy buena persona".

La madre de Arcaraz, María de la Paz Arcaraz, fue por años representante de Juan Gabriel y murió un mes después que él.

"Eran tan cercanos", dijo Arcaraz. "Son temporadas un poco difíciles, pero es muy emocionante tener a alguien como él y poder revivirlo y poderlo disfrutar como lo estamos haciendo".

Al terminar su presentación de temas de Juan Gabriel como "Amor eterno", "Si quieres" y "Así fue", el violinista y vocalista del Mariachi Esto es Mi Tierra, Víctor Manuel Méndez Sánchez, destacó la capacidad del fallecido artista para cautivar al público con su música.

"Realmente todas sus canciones se viven con mucha alegría, con mucha emoción", dijo. "La gente las pide. Aunque ya lleva prácticamente 10 años de haber fallecido, la gente sigue pidiendo su repertorio".

Una celebración en toda América

El filme del concierto en Bellas Artes, cuya nueva versión corrió a cargo de la directora mexicana María José Cuevas, llegará a Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia.

Estará acompañado por una edición especial en vinilo del álbum "En El Palacio de Bellas Artes", que será lanzada en México y Estados Unidos con un empaque conmemorativo, vinilos de diferentes colores y una edición exclusiva para Amazon. El álbum tiene una nueva versión en Dolby Atmos.

En México también se emitió un timbre postal conmemorativo y se realizaron shows de imitadores y karaokes colectivos.

Juan Gabriel fue uno de los compositores mexicanos más prolíficos y destacados, galardonado con dos Latin Grammy y como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

El año pasado su concierto en Bellas Artes fue proyectado en la principal plaza de la capital mexicana, donde la función reunió a cerca de 170.000 asistentes.

"El día que se proyectó el concierto en el Zócalo estaba fascinada viendo la cantidad de niños, jóvenes que lloraban con las canciones, se las sabían todas", dijo Arcaraz. "Está trascendiendo las generaciones, muchísimas más".