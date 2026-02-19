Netanyahu advierte a Irán: respuesta inesperada si atacan
Las declaraciones coinciden con reportes sobre posibles ataques de EE.UU. a Irán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar".
Netanyahu reafirma postura firme contra Irán en graduación militar
"Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.
Trump evalúa posibles ataques contra Irán en próximos días
Las palabras del líder israelí se producen después de que en las últimas horas diversos medios estadounidenses señalaran que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando seriamente posibles ataques contra Irán para los próximos días.
