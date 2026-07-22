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Ciencia y Tecnología

Registro de celulares golpea a AT&T

El gobierno extendió el plazo para registro celular tras registrar solo 43% de líneas.

Por El Universal

Julio 22, 2026 05:51 p.m.
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Registro de celulares golpea a AT&T
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      El registro de celulares impacta la suscripción de clientes de prepago. AT&T informó que registró una "disminución" en dicho segmento de un millón de usuarios en el segundo trimestre de 2026.


      Al cerrar el mes de junio con 15 millones 829 mil usuarios en ese segmento, de acuerdo con los Resultados Financieros y operativos del Segundo Semestre de 2026.

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      En el caso de clientes de pospago hubo un crecimiento de 369 mil clientes, de 20.7% para terminar junio en 7 millones 457 usuarios.
      A partir de enero, las empresas de telecomunicaciones comenzaron con el registro de mexicanos en el padrón de telefonía celular, el cual debía terminar a fines de junio.
      Al solamente registrarse el 43% de las líneas, el gobierno federal postergó la fecha para registrarse. La suspensión del servicio de telefonía comenzará el 15 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año, dependiendo del último número de la línea celular.
      "De cara a la segunda mitad del año, seguiremos enfocados en completar exitosamente el proceso de vinculación de líneas móviles", dijo la directora general de AT&T México, Mónica Aspe.
      The Competitive Intelligence Unit (CIU) dijo en un reporte reciente que hay una contracción de líneas de prepago por la obligatoriedad del registro.
      AT&T México dio a conocer que sus ingresos totales sumaron mil 224 millones de dólares al segundo trimestre de este año, lo que significó un crecimiento de 16.1% en comparación con el mismo período del 2025, ganancia "debido principalmente a un tipo de cambio favorable".
      Los Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) ascendieron a 227 millones de dólares, un aumento de 12.9% en el mismo período.
      Los ingresos operativos ascendieron a 38 millones de dólares, una caída de 8 millones contra el mismo período del año anterior, de acuerdo con los Resultados Financieros y operativos del Segundo Semestre de 2026.
      Aspe aseguró que "los resultados del segundo trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia: fortalecer la red, cuidar la relación con nuestros clientes y mantener el foco en iniciativas que impulsan el crecimiento rentable.
      "En el contexto del torneo global de futbol, nuestro despliegue de 5G en estadios sede y zonas de Fan Fest nos permitió ofrecer a nuestros clientes una gran experiencia y a la vez construir infraestructura duradera más allá de este torneo", agregó.

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