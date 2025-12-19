logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"No a la intervención", reitera Sheinbaum sobre conflicto Venezuela-EU

La presidenta de México se pronunció sobre la situación entre ambos gobiernos

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 11:27 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

Luego de que países como Rusia, China, Colombia y Brasil se pronunciaron a favor de impulsar una salida pacífica al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno mexicano se mantiene en contacto con naciones de América Latina para dar seguimiento a la situación, aunque dejó en claro que la posición de México es de no intervención.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que la política exterior del país se rige por principios constitucionales, particularmente el respeto a la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.

"Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución", afirmó.

Sheinbaum destacó que México ha mantenido históricamente una política exterior orientada a la búsqueda del diálogo y la paz, sin involucrarse en acciones que impliquen intervención en asuntos internos de otros países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese sentido, reiteró que cualquier participación del gobierno mexicano se dará únicamente en el marco de la diplomacia y la promoción de soluciones pacíficas.

LEA TAMBIÉN

Despliegue militar en Venezuela para operaciones antidrogas y presión política

Barcos, aviones y soldados en el mayor despliegue militar en Venezuela en generaciones. Detalles de la presión política y operaciones antidrogas.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No a la intervención, reitera Sheinbaum sobre conflicto Venezuela-EU
No a la intervención, reitera Sheinbaum sobre conflicto Venezuela-EU

"No a la intervención", reitera Sheinbaum sobre conflicto Venezuela-EU

SLP

El Universal

La presidenta de México se pronunció sobre la situación entre ambos gobiernos

En Honduras se inicia el escrutinio especial
En Honduras se inicia el escrutinio especial

En Honduras se inicia el escrutinio especial

SLP

AP

Israel lanza intensos ataques en el Líbano
Israel lanza intensos ataques en el Líbano

Israel lanza intensos ataques en el Líbano

SLP

AP

Autoridades libanesas informan a Francia, EU y Arabia de sus avances para desarmar a Hezbolá

Muere expiloto junto a su familia al caer su jet
Muere expiloto junto a su familia al caer su jet

Muere expiloto junto a su familia al caer su jet

SLP

EFE