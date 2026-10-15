Norcorea prueba misiles para submarinos

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Corea del Norte indicó que probó misiles de crucero diseñados para ser disparados desde submarinos, mientras continúa ampliando sus capacidades militares durante una prolongada congelación de la diplomacia con Washington y Seúl.

Medios estatales norcoreanos informaron que las fuerzas armadas del país probaron dos tipos de esos misiles el miércoles en sus aguas orientales. El reporte describió las armas como estratégicas, lo que deja entrever la intención de armarlas con ojivas nucleares, pero no precisó si fueron lanzadas desde un submarino real o desde una plataforma de pruebas.