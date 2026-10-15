Norcorea prueba misiles para submarinos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Corea del Norte indicó que probó misiles de crucero diseñados para ser disparados desde submarinos, mientras continúa ampliando sus capacidades militares durante una prolongada congelación de la diplomacia con Washington y Seúl.
Medios estatales norcoreanos informaron que las fuerzas armadas del país probaron dos tipos de esos misiles el miércoles en sus aguas orientales. El reporte describió las armas como estratégicas, lo que deja entrever la intención de armarlas con ojivas nucleares, pero no precisó si fueron lanzadas desde un submarino real o desde una plataforma de pruebas.
no te pierdas estas noticias
Papa León XIV ofició misa tras cirugía pulmonar en hospital de Roma
AP
El papa de 71 años comenzó a caminar y retomó su dieta tras cirugía para extirpar adenocarcinoma pulmonar.
Hutíes de Yemen intentan fabricar misiles con piezas chinas
AP
Los hutíes buscan ensamblar misiles balísticos guiados con piezas chinas para atacar a Arabia Saudí e Israel.
ICE rechaza pedido de que cámaras corporales se activen automáticamente
AP
ICE enfrenta críticas tras tiroteos sin cámaras corporales; DHS asegura capacitación en proceso para agentes.