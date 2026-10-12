Nuevo ataque al aeropuerto de Riad

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EL CAIRO.- Un proyecto impactó el domingo una terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Riad, un día después de que un misil alcanzara la misma terminal y matara a 12 personas, informó la coalición liderada por Arabia Saudita que combate en Yemen a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes se atribuyeron esos ataques y otros.

Las autoridades saudíes indicaron que hubo heridos en el asalto más reciente contra el complejo del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales. El aeropuerto —que ha sido alcanzado cuatro veces en los últimos cinco días— ha estado cerrado desde el ataque del sábado, el más mortífero en desde que comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán. Otras 300 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

La marcada escalada en este nuevo frente de la guerra amenaza con generar una mayor participación militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que sopesa la posibilidad de sumarse a la lucha contra los hutíes. La Casa Blanca no comentó el domingo.

La embajada de India en Arabia Saudí informó que uno de sus ciudadanos murió el domingo por las heridas sufridas en el ataque del sábado, lo que elevaría el saldo a 13. Las autoridades saudíes dijeron más tarde, sin entrar en detalles, que el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en la ciudad de Damma también fue alcanzado. La ciudad se ubica cerca de Bahréin y Qatar.

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El lanzamiento más reciente en Riad se produjo poco después de que los hutíes afirmaran que el aeropuerto de la capital yemení Saná, controlado por los rebeldes, había sido atacado de nuevo, y culparan a los saudíes. El canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes, informó el domingo de nuevos ataques contra Saná y culpó a Arabia Saudí, que no comentó sobre el incidente.

Lo que vuelve a estar en juego en esta escalada son los suministros y los precios mundiales del petróleo, así como el transporte marítimo comercial a través de una vía navegable alternativa crucial al estrecho de Ormuz, amenazado por Irán, además de los civiles y la aviación en toda la región.