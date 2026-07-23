Nuevo juicio por ataque a Salman Rushdie

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BÚFALO, Nueva York.- El hombre que fue condenado por intentar matar a Salman Rushdie volvió a ser juzgado el miércoles, esta vez en un caso federal que presenta el apuñalamiento como un acto de terrorismo.

Los fiscales afirmaron que Hadi Matar atacó al célebre autor y defensor de la libertad de expresión en el año de 2022 para intentar cumplir una fetua, o dictamen religioso, emitido décadas atrás que pedía la muerte de Rushdie por lo que algunos musulmanes consideraron blasfemia en su novela de 1988 "Los versos satánicos".

"El objetivo era cumplir la fetua; eso es lo que Hadi Matar pretendía hacer", manifestó el fiscal federal Timothy Lynch en su alegato inicial en un tribunal federal de Buffalo, Nueva York, a unos 110 kilómetros del retiro artístico e intelectual donde Rushdie fue agredido.

El autor debe testificar esta semana sobre el apuñalamiento que casi lo mata y lo dejó ciego de un ojo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El abogado defensor Nathaniel Barone instó al jurado a mantener la mente abierta sobre el caso, que depende no solo de acciones, sino de la motivación.

Matar, e declaró inocente de los cargos federales, que incluyen participar en un acto de terrorismo transnacional.