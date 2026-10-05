Fuerzas yemeníes expulsan a rebeldes hutíes en Bab el-Mandeb

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Fuerzas del gobierno de Yemen iniciaron el lunes una importante ofensiva contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en la costa del mar Rojo del país, bajo una campaña aérea intensificada por la coalición liderada por Arabia Saudí.

Ofensiva y control estratégico en Bab el-Mandeb

La ofensiva se produjo justo después de que los rebeldes dijeran que habían capturado más territorio en la parte suroccidental de Yemen, al tomar una ciudad clave en un golpe a las fuerzas respaldadas por Riad mientras avanzaban hacia una capital provincial estratégica de la región.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, el mayor general saudí Turki al-Malki, dijo que 100 aviones de combate prestaban apoyo a las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen que luchan contra los hutíes. Dijo que la coalición ha asegurado "protección aérea" del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y destruido cientos de objetivos hutíes como parte de su campaña en curso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un primer momento no fue posible verificar de forma independiente la campaña y sus detalles.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas que se esperaba que el gobierno respaldado por Arabia Saudí en Yemen respondiera a los rebeldes para recuperar territorio. Preguntado sobre si la coalición saudí coordinó la acción con Estados Unidos, Rubio dijo que Arabia Saudí y Estados Unidos tienen un acuerdo de defensa, pero no ofreció más detalles.

Dijo que el gobierno yemení fue expulsado de parte de su territorio por una campaña hutí y que los saudíes han sido atacados, y que "tienen derecho a defenderse".

Estados Unidos ha brindado apoyo a Arabia Saudí en su campaña en curso contra los hutíes, según un funcionario regional y un funcionario estadounidense. Este apoyo estadounidense incluyó intercambio de inteligencia, identificación de objetivos y planificación de la ofensiva, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los periodistas.

Estados Unidos había apoyado a la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes al inicio de la guerra en Yemen, antes de abandonar la coalición en los últimos años.

Avances y reacciones en la guerra civil de Yemen

La campaña aérea sigue a la caída de una ciudad clave en Yemen.

Los rebeldes hutíes tomaron la ciudad de Turbah el domingo, poco antes de que el gobierno reconocido internacionalmente anunciara una importante operación militar en su contra.

La escalada entre Arabia Saudí y los hutíes ha reavivado la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años.

Turbah se encuentra en una carretera principal que enlaza la capital provincial de Taiz con la ciudad portuaria de Adén, que funciona como sede provisional del gobierno yemení. Durante años, la ciudad fue un puesto importante para las fuerzas gubernamentales que defendían Taiz de los hutíes.

Los hutíes tomaron antes varias aldeas y zonas en las afueras de Taiz en una serie de avances, allanando el camino para cercar Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen.

La violencia en Yemen refleja capacidades de rebeldes con apoyo iraní.

Los hutíes avanzaron deprisa por la costa occidental del país, ante el mar Rojo, a principios de septiembre. Los rebeldes capturaron la ciudad estratégica de Moca y varias islas del mar Rojo, conquistas que les permitieron controlar el lado yemení del estrecho de Bab al-Mandeb, un crucial cuello de botella por el que transita el 12% del comercio mundial.

En su anuncio del domingo, el gobierno respaldado por Arabia Saudí indicó que estaba movilizando tropas en las zonas controladas por el gobierno.

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial gobernante, afirmó en un discurso televisado que las operaciones buscaban "recuperar los territorios restantes" controlados por los hutíes. Instó a la comunidad internacional a brindar apoyo a su gobierno.

Horas después de la declaración de al-Alimi, un portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, prometió "pleno apoyo operativo" a las fuerzas del gobierno yemení, hasta que los hutíes sean "eliminados".

Al-Malki también subrayó el derecho de Arabia Saudí a tomar todas las medidas necesarias para disuadir a los rebeldes, que continuaron disparando misiles y drones contra el reino como parte de la escalada de casi tres meses que reavivó la guerra civil de Yemen.

Fuerzas gubernamentales con apoyo saudí intentan contraatacar.

El lunes, facciones aliadas con la coalición respaldada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijeron que lanzaron ofensivas contra los rebeldes en el flanco oriental de las zonas costeras tomadas por los hutíes en sus avances más recientes.

Atacaron posiciones hutíes en la ciudad de Dhubab, en la costa del estrecho de Bab el-Mandeb, dijo el coronel Majed al-Nazili, portavoz de las fuerzas con apoyo saudí.

Las Brigadas Gigantes, un grupo aliado del gobierno, dijeron que comenzaron una "operación militar decisiva contra las milicias hutíes", también en la zona de Bab el-Mandeb.

Al-Alimi dijo en una publicación en X el lunes que la operación — denominada "Amanecer de Yemen" — ha comenzado con el objetivo de "restaurar las instituciones del Estado, liberar" Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, y poner fin al "golpe de la milicia terrorista hutí".

Al-Nazili dijo que las fuerzas gubernamentales estaban llevando a cabo una "ofensiva estratégica" sobre Saná. La oficina de medios hutí informó de múltiples ataques aéreos de la coalición saudí sobre sus territorios, incluida Saná.

El más reciente repunte comenzó a mediados de julio, cuando los hutíes acusaron a Arabia Saudí de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un vuelo iraní no autorizado. Los rebeldes respondieron con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y contra las fuerzas del gobierno yemení en el país.

También anunciaron un bloqueo al transporte marítimo saudí en el mar Rojo y atacaron varios buques vinculados a Arabia Saudí.

Luego, en septiembre, intensificaron su campaña, avanzando a la fuerza por la costa del mar Rojo en su mayor toma de territorio en años.

La toma de Turbah "probablemente restringirá de forma severa la capacidad de las fuerzas alineadas con el gobierno yemení para reforzar y reabastecer las posiciones de primera línea" en toda la provincia de Taiz y en la capital provincial de Taiz, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

"Interrumpir el reabastecimiento tiene valor militar, por supuesto, pero controlar todas las carreteras de entrada y salida de las zonas al norte de Turbah también impide que las fuerzas gubernamentales se retiren de la ciudad", escribió el centro de estudios en un análisis del domingo.

La escalada ha renovado la guerra civil de Yemen de 12 años.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014 cuando los hutíes descendieron desde su bastión norteño, capturaron Saná y obligaron al gobierno a huir al exilio en Arabia Saudí. La guerra creó uno de los peores desastres humanitarios del mundo y mató a más de 150.000 personas.

El más reciente episodio de violencia ha matado al menos a 959 personas y herido a más de 4.200, según la Organización Mundial de la Salud. El repunte obligó a unas 174.097 personas a huir de sus hogares dentro de Yemen, de acuerdo con la agencia de migración de la ONU. Más de 3.000 personas más huyeron por mar hacia Yibuti, informó la agencia.

La semana pasada, el Ministerio yemení de Salud — parte del gobierno reconocido internacionalmente — advirtió sobre el impacto del conflicto en los centros de salud y el personal médico en toda la provincia de Taiz. El ministerio dijo en un comunicado el viernes que los centros de salud en las zonas costeras, occidentales y meridionales de la provincia han cerrado o apenas funcionan parcialmente.