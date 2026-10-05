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BMV gana 0.69 %, en jornada positiva en el mundo

Destacan avances en Grupo Aeroportuario del Pacífico y América Móvil, con incrementos superiores al 3%

Por El Universal

Octubre 05, 2026 04:06 p.m.
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BMV gana 0.69 %, en jornada positiva en el mundo
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,69 %, ligó dos sesiones con cierre positivo y con ello impulsó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a las 64.975,08 unidades, en una jornada de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias debido principalmente a empresas del sector tecnológico, a pesar de que continuaron subiendo las tasas de interés de los instrumentos del Tesoro", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      Añadió que en Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron.

      En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,69 % para ganando por segunda sesión consecutiva" .

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      Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3,89 %), América Móvil (+3,77 %), Grupo Carso (+2,55 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+1,61 %) y Grupo México (+1,25 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el movimiento positivo de este lunes, el índice mexicano registra avances del 1,18 % en lo que de octubre y del 1,04 % en el año.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,38 % frente al dólar al pasar de 18,16 a 18,09 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 165,7 millones de títulos por un importe de 18.949 millones de pesos (unos 1.047 millones de dólares).

      De las 778 firmas que cotizaron en la jornada, 380 terminaron con sus precios al alza, 374 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron del grupos aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 3,89 %; del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 3,77 %, y del banco BBVA (BBVA), con el 3,27 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de recolección de basura Promotora Ambiental (PASA B), con el -3,7 %; de la minera Autlán (AUTLÁN B), con el -3,5 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -3,01 %.

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