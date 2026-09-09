OIEA concluye investigación sobre programa nuclear secreto en Siria

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VIENA (AP) — La junta del organismo de control nuclear de la ONU adoptó una resolución el miércoles que pone fin a su investigación sobre actividades nucleares secretas pasadas en Siria, que reveló un reactor configurado para producir material fisible para un posible uso en armas nucleares.

OIEA pone fin a investigación nuclear en Siria

Se creía que durante el gobierno del expresidente depuesto Bashar Assad, Siria operaba un amplio programa nuclear no declarado que incluía un reactor construido por Corea del Norte en la provincia oriental de Deir el-Zour.

La junta de gobernadores, integrada por 35 miembros, del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, adoptó la resolución por unanimidad, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para describir el resultado de la votación a puerta cerrada.

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Se pudo escuchar a delegados aplaudiendo dentro de la sala de la junta mientras se adoptaba la resolución, que pone fin a la investigación tras casi dos décadas.

La resolución fue presentada por Egipto, Jordania, Marruecos y Arabia Saudí.

En junio de 2011, la Junta de Gobernadores del OIEA determinó que Siria incumplía sus obligaciones de no proliferación por construir en secreto un reactor nuclear en Deir el-Zour e informó del asunto al Consejo de Seguridad de la ONU y a su Asamblea General para que consideraran sanciones.

Nuevas autoridades sirias colaboran con el OIEA

En virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y del acuerdo de salvaguardias que Siria tiene con el organismo de control nuclear de la ONU, el país está legalmente obligada a declarar ante la agencia todo el material y las actividades nucleares y a permitir que los inspectores del OIEA verifiquen que nada de ello se desvíe de usos pacíficos.

Tras la destitución de Assad en diciembre de 2024, las nuevas autoridades en Damasco aceptaron dar a los inspectores del OIEA acceso a presuntos antiguos emplazamientos nucleares.

El borrador de resolución del miércoles, al que tuvo acceso The Associated Press, decidió por lo tanto "dar por terminadas" las disposiciones de la resolución de 2011, poniendo fin a la investigación del OIEA sobre el incumplimiento de Siria.

El borrador de resolución, sin embargo, subrayó que Siria "sigue obligada" por sus compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación y del acuerdo de salvaguardias, y alienta a Siria "a continuar su cooperación con la agencia, incluido el trabajo de excavación" en el sitio del reactor nuclear.

También solicitó al director del OIEA, Rafael Grossi, que continúe informando a la junta sobre los "resultados de las actividades en curso" en Siria.

El sitio en Deir el-Zour se hizo de conocimiento público después de que Israel lanzó ataques aéreos en 2007 que destruyeron la instalación. Siria posteriormente arrasó el lugar y nunca respondió plenamente a las preguntas del OIEA al respecto.

El borrador de resolución acogió con satisfacción "la transparencia y la cooperación" de las nuevas autoridades sirias y las elogió "por las acciones emprendidas para resolver su incumplimiento".

Durante una visita a Siria en agosto, Grossi y un equipo de inspectores de alto nivel observaron los trabajos de excavación en curso del reactor de Deir el-Zour.

También inspeccionaron ubicaciones adicionales, incluidos sitios de fabricación de combustible y de almacenamiento, así como de actividades de reprocesamiento previstas.

El jefe del OIEA y otros altos funcionarios de la agencia también inspeccionaron un sitio previamente no declarado en Siria, donde presenciaron el desenterramiento de 73 toneladas de metal de uranio natural, de las cuales 55 toneladas estaban en forma de barras de combustible.

Todo este material fue colocado bajo medidas de vigilancia del OIEA.