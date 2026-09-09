Ben Shelton vence a Carlos Alcaraz en partido histórico del US Open

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NUEVA YORK (AP) — Al final, cuando terminaron cinco sets apasionantes y un desempate agonizantemente ajustado — y cuando había concluido el partido que más tarde terminó en la historia del Abierto de Estados Unidos—, Ben Shelton no era el único jugador que sonreía.

Carlos Alcaraz, el jugador al que Shelton acababa de derrotar en un maratón entretenido y electrizante, también sonreía.

El campeón defensor destronado sonrió ampliamente mientras caminaba hacia la red para abrazar a Shelton. Y lo hizo de nuevo unos minutos después, cuando se detuvo en un pasillo rodeado de reporteros, reflexionando sobre una noche que parecía haberle exigido hasta la última gota de fuerza para resistirla.

"Me voy de la cancha feliz. Me voy de la cancha con una sonrisa. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché", afirmó Alcaraz.

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Probablemente no hubo una sola persona en el Arthur Ashe Stadium que hubiera estado en desacuerdo.

Aunque muchos de los miles de aficionados que se quedaron hasta el final a las 3:33 de la mañana —sí, a esa hora— alentaron a Shelton, el estadounidense mejor clasificado que ahora se enfrenta en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe, también hubo muchos que alentaron a Alcaraz, uno de los jugadores más carismáticos de su generación o de cualquier otra, y uno de los talentos naturales más dotados que hayan nacido.

"Olé, olé olé olé", coreaban los aficionados de Alcaraz, y "¡Vamos Carlos!" —compitiendo con los gritos de "Estados Unidos, Estados Unidos" o simplemente "¡Vamos, Ben!"

Lo más importante, dijo Alcaraz, es que se iba sano. Esa había sido una preocupación real de cara a este Abierto de Estados Unidos, después de una pausa de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca.

"Como dije antes de que empezara el torneo, mi expectativa era venir aquí, competir, jugar este tipo de partidos, estar sano", explicó tras su derrota por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7).

"Quiero decir, estuvo cerca, de verdad estuvo cerca, así que me decepcionó no conseguir la victoria al final, pero estoy feliz... físicamente estaba muy cansado, pero encontré la manera de exigirme".

El español también tuvo solo elogios para Shelton, quien jugó el partido de su joven carrera para derrotar al campeón de siete títulos de Grand Slam.

"Shelton jugó un partido muy completo, muy maduro. Sabía exactamente qué hacer en cada momento. Y, físicamente, es una bestia. Parecía que no tenía ninguna debilidad", comentó en español.

"Fue una guerra. Carlos es uno de los más grandes campeones de nuestro deporte. Fue el partido más disfrutable que he tenido en mi carrera, sin duda", expresó Shelton.

Alcaraz había llegado al Abierto de Estados Unidos con mucha incertidumbre sobre cuánto seguía siendo un lastre su lesión de muñeca.

Pero pareció estar sano desde el inicio, y dijo que se sentía mejor de lo esperado. En sus primeras cuatro rondas solo perdió un set.

"Se siente como si hubiera estado compitiendo todo el tiempo. Me sorprendo por cómo me estoy sintiendo y por cómo me estoy recuperando después de cada partido. Estoy realmente feliz por eso", señaló sobre su pausa prolongada.

Alcaraz también dijo que en el futuro se tomaría más descansos largos, ya que no necesitaba depender de un ritmo ni jugar muchos torneos. Y estaba tan relajado que ni siquiera sabía, después de vencer con claridad a Tommy Paul en su partido de cuarta ronda, a quién enfrentaría después. Andy Roddick, ex campeón del Abierto de Estados Unidos y comentarista de ESPN, se lo hizo saber.

Luego llegaron los cuartos de final del martes (y del miércoles), y Shelton. Después de que Alcaraz ganó el primer set, muy ajustado, Shelton empezó a jugar de manera descomunal. Se llevó los dos sets siguientes. Alcaraz reaccionó para ganar el cuarto, y luego ambos se intercambiaron juegos en un quinto set que puso los nervios al límite.

Entre quienes estaban en las gradas alentando a Alcaraz se encontraban Anushka Sancheti y Prajakti Kapde. Las dos amigas, ambas de 28 años, habían viajado para asistir juntas: Sancheti desde Atlanta, y Kapde desde Raleigh, Carolina del Norte.

Las dos son seguidoras de Alcaraz y, sin embargo, no solo nunca lo habían visto jugar en persona: nunca habían ido a un partido de tenis profesional.

Habían comprado sus entradas sin saber quién jugaría. Y, de algún modo, lograron ver no solo a su jugador favorito, sino a su jugador favorito en un partido del que seguramente se hablará durante años. Tanto por el récord que rompió como por la increíble batalla que ofreció, entre dos extraordinarios jugadores de 23 años.

"Sí entendemos lo histórico que es esto", manifestó Sancheti.

"¡De verdad no podemos creerlo!", añadió Kapde.