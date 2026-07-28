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Tormenta tropical Fausto genera oleaje fuerte en Hawai

Fausto se acerca a Hawai con vientos de 97 km/h y oleaje peligroso en playas.

Por AP

Julio 28, 2026 03:29 p.m.
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Tormenta tropical Fausto genera oleaje fuerte en Hawai
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      Se preveía fuerte oleaje para Hawai y México el martes gracias a dos ciclones tropicales en el océano Pacífico, de acuerdo con los meteorólogos.

      Se espera que la tormenta tropical Fausto pase justo al norte de las islas hawaianas a partir del martes por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

      El martes en la mañana Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 97 km/h (60 mph) y se espera que mantenga fuerza de tormenta tropical. Estaba a 644 kilómetros (400 millas) al este de Honolulu y se movía hacia el oeste a 23 km/h (14 mph). Los meteorólogos dijeron que las fuertes corrientes de la tormenta tropical podrían crear condiciones peligrosas en algunas playas de Hawai.

      Mientras tanto, el huracán Genevieve se debilita lentamente, informó el centro de huracanes. Anteriormente fue un sistema de categoría 5, pero para el martes por la mañana ya era categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 201 km/h (125 mph). Estaba a unos 853 kilómetros (530 millas) al suroeste de Baja California Sur, México.

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      Los efectos de Genevieve estaban llegando a Baja California y a la costa suroeste de México. Los meteorólogos advirtieron sobre condiciones de oleaje y corrientes de resaca peligrosos.

      Se espera que Genevieve siga debilitándose y permanezca lejos de tierra firme. Se prevé que Fausto siga sobre mar abierto y se degrade a depresión tropical el jueves.

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