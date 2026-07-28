Buscan a cuatro implicados en ataque en La Pila: RGC
Aseguró que los implicados no son originarios ni radican en San Luis, por lo que extenderán las pesquisas a otros estados
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Tras el ataque armado en el que tres elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) perdieron la vida durante un patrullaje en la comunidad de Cerritos, delegación La Pila, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que ya fueron giradas cuatro órdenes de aprehensión contra igual número de presuntos responsables.
Aseguró que los implicados no son originarios ni radican en San Luis Potosí, por lo que las investigaciones y su búsqueda se extenderán a otras entidades.
El mandatario estatal señaló que, tras los hechos registrados el pasado fin de semana, ya fue detenido uno de los presuntos participantes en la agresión, mientras que un grupo de 100 elementos de inteligencia trabaja para localizar al resto de los involucrados y cumplimentar las órdenes de aprehensión.
Indicó que las corporaciones acudirán a los estados de origen de los sospechosos para ejecutar los mandamientos judiciales.
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Gallardo Cardona sostuvo que las personas señaladas ingresan a territorio potosino para cometer hechos delictivos y posteriormente abandonan la entidad, lo que, dijo, dificulta su captura en flagrancia.
No obstante, aseguró que las autoridades estatales y federales mantendrán la coordinación para dar con su paradero y evitar que estos grupos vuelvan a operar en San Luis Potosí.
Respecto a la estrategia de seguridad, el gobernador descartó realizar modificaciones y afirmó que el modelo implementado continúa dando resultados.
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Añadió que mantiene comunicación permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, y destacó la reacción inmediata tras el ataque para lograr la primera detención.
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