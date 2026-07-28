logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A puñaladas asesinan a joven afuera de un bar

El ahora occiso fue atacado sobre el bulevar México-Laredo, en Ciudad Valles

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
A puñaladas asesinan a joven afuera de un bar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un joven perdió la vida luego de haber sido atacado con un arma blanca afuera de un bar en Ciudad Valles.

      El infortunado respondía en vida al nombre de Gerardo Javier "N"; tenía 28 años de edad y era vecino del ejido León García.

      Fuentes oficiales informaron que la madrugada del domingo fue apuñalado afuera de un bar ubicado sobre el bulevar México-Laredo, a la altura de la colonia Obrera.

      El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron primero a un sanatorio particular y posteriormente al Hospital General. Horas más tarde falleció.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al lugar de los hechos también arribaron elementos policiacos; sin embargo, el agresor no fue localizado. No obstante, obtuvieron información que ya fue canalizada a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de las investigaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad
      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      Choque en avenida Universidad complica la vialidad

      SLP

      Redacción

      Agentes de Policía Vial acudieron para agilizar el tránsito vehicular

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara
      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      SLP

      Redacción

      La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles
      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      El ataque ocurrió en la madrugada sobre el bulevar México-Laredo

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE
      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.