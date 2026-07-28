A puñaladas asesinan a joven afuera de un bar

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CIUDAD VALLES.- Un joven perdió la vida luego de haber sido atacado con un arma blanca afuera de un bar en Ciudad Valles.

El infortunado respondía en vida al nombre de Gerardo Javier "N"; tenía 28 años de edad y era vecino del ejido León García.

Fuentes oficiales informaron que la madrugada del domingo fue apuñalado afuera de un bar ubicado sobre el bulevar México-Laredo, a la altura de la colonia Obrera.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron primero a un sanatorio particular y posteriormente al Hospital General. Horas más tarde falleció.

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Al lugar de los hechos también arribaron elementos policiacos; sin embargo, el agresor no fue localizado. No obstante, obtuvieron información que ya fue canalizada a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de las investigaciones.