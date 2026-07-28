Avanza extinción de 3 partidos locales

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El proceso de liquidación de tres partidos políticos locales en San Luis Potosí avanzó hacia la revisión de sus obligaciones financieras, bienes y cuentas bancarias, con la detección de posibles inconsistencias entre los registros reportados ante el Instituto Nacional Electoral y los movimientos financieros realizados durante 2026.

Ceepac fiscaliza obligaciones y bienes de partidos locales

De acuerdo con el informe de la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los trabajos corresponden al tercer bimestre del año, periodo en el que se revisó la situación de Conciencia Popular, Movimiento Laborista (ML) y Encuentro Solidario, luego de perder su registro como fuerzas políticas locales.

El reporte señala que Conciencia Popular logró regularizar parte de sus activos, entre ellos 6 vehículos, cuyos adeudos por concepto de control vehicular 2026 fueron cubiertos el pasado 8 de junio. Además, se avanzó en la actualización de cuentas bancarias y trámites notariales relacionados con la conclusión del proceso de liquidación.

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Detalles confirmados sobre Movimiento Laborista y Encuentro Solidario

En el caso del ML, la autoridad electoral informó que fueron solventados pagos pendientes del Impuesto Sobre la Renta de los primeros meses del año; sin embargo, continúan las revisiones por posibles diferencias entre la información registrada en el Sistema Integral de Fiscalización y los movimientos detectados en cuentas bancarias.

Como parte de esa revisión, el Ceepac analiza pagos de nómina y documentación laboral presentada por el partido, luego de que se identificaran discrepancias que deberán ser aclaradas por quienes fueron reconocidos como trabajadores. Mientras tanto, Encuentro Solidario mantiene un adeudo relacionado con el retiro de propaganda electoral del proceso 2024, obligación que fue incorporada a la lista preliminar de créditos pendientes.