Muere atropellada ancianita cuando iba a la tienda
Vecinos llamaron a emergencias, pero la mujer ya no tenía signos vitales cuando llegaron los socorristas
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CIUDAD VALLES.- Una vecina de la colonia Lázaro Cárdenas falleció tras ser atropellada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.
El fatal accidente ocurrió la noche del domingo sobre la calle Soto y Gama, entre Panamá y Oro, cerca de la rampa de taxis de ese sector.
Efigenia "N", de 71 años de edad, vecina de la misma colonia, ya había salido de su casa rumbo a la tienda de la esquina.
Pero en el trayecto fue atropellada por un vehículo color negro, y el conductor, en lugar de detenerse para ayudarla, se dio a la fuga.
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La mujer quedó sobre una banqueta a desnivel, y sus vecinos, al darse cuenta de lo sucedido, pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al poco tiempo arribaron socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, Efigenia ya no tenía signos vitales.
Los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona y, posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal.
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones para dar con el presunto responsable del homicidio culposo continúan.
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