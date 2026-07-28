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Sismo de 7,1 en Kyushu deja desaparecidos tras colapso comercial

Trenes bala y aeropuerto en Kyushu suspenden operaciones mientras continúan las labores de rescate.

Por AP

Julio 28, 2026 02:44 p.m.
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Sismo de 7,1 en Kyushu deja desaparecidos tras colapso comercial
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      Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el martes la principal isla meridional de Japón, Kyushu, y provocó el colapso de parte de un centro comercial, dejando decenas de personas desaparecidas o heridas, dijeron funcionarios. Se emitió un aviso de tsunami que fue levantado rápidamente.

      El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas. Entre 20 y 30 empleados estaban desaparecidos mientras que varias otras personas fueron rescatadas y llevadas a un hospital, informó la agencia de noticias Kyodo, citando a la policía local.

      La zona afectada está a unos 900 kilómetros (540 millas) al suroeste de Tokio. Un aviso de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro en las costas occidentales de la prefectura de Kumamoto y tres prefecturas vecinas fue levantado en dos horas, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

      La primera ministra Sanae Takaichi informó a los periodistas que había reportes de daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros.

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      La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura. La Autoridad de Regulación Nuclear reportó que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas.

      Kyodo dijo que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones y que otras 50 fueron llevadas a un hospital en la ciudad de Kumamoto.

      Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin "perspectivas de reanudar las operaciones", según un aviso en el sitio web del aeropuerto. No había detalles.

      El Ministerio de Defensa informó que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

      Un tren se descarriló y cayó de lado en la estación de Yatsushiro, y varios muros de piedra resultaron dañados en el castillo de Kumamoto, informó Kyodo.

      "El temblor me recordó el terremoto de Kumamoto (hace 10 años) y me asusté", dijo Hiroki Shimoda, un funcionario del ayuntamiento de Mifune, quien vio cómo las tejas de los techos caían al suelo. El sismo de Kumamoto en 2016 dejó más de 50 muertos.

      Shinji Kiyomoto, de la Agencia Meteorológica de Japón, instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días.

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