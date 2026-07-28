"Soy mexicana", responde Cecilia Lee a comentario racista

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En el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la atleta taekwondoín mexicana Cecilia Lee Kim sufrió un acto discriminatorio.

La mexicana se enfrentó a la guatemalteca Alejandra Higueros en la final de Taekwondo. En un gran enfrentamiento, la centroamericana se llevó la presea de oro, mientras que Kim se hizo de la medalla de plata.

Tras la victoria de Higueros, la cuenta oficial de la Liga Nacional de Guatemala realizó un posteo en redes sociales en el que buscaba destacar la victoria de la taekwondoín guatemalteca pero terminó haciendo un acto discriminatorio.

La máxima categoría del futbol profesional en Guatemala cuestionó la nacionalidad de Cecilia Lee Kim asegurando que se trató realmente de una atleta surcoreana.

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Ante lo sucedido, tanto el Comité Olímpico Mexicano (COM) como la propia taekwondoín expresaron una firme condena pública, señalando el sesgo discriminatorio del mensaje y exigiendo el cese de los estereotipos en el deporte.

"México llevó una coreana"

La controversia se desató cuando la cuenta oficial de la Liga Nacional de Guatemala compartió un mensaje para festejar la medalla conseguida por Alejandra Higueros sobre la mexicana Cecilia Lee Kim.

En la publicación afirmaron que "México llevó una coreana, pero no pudo con nuestra campeona", aludiendo directamente a la ascendencia asiática de la atleta azteca para demeritar su representación por la bandera tricolor.

El comentario redujo la identidad deportiva de Lee Kim a su apariencia física y sus apellidos, provocando una indignación generalizada entre aficionados, deportistas y usuarios de redes sociales que señalaron el acto como un hecho de racismo y falta de fair play.

"México llevó a la Surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la "mexicana" con la plata", publicó la Liga Nacional de Guatemala.

Ante la creciente presión digital y la viralización del caso en plataformas como Instagram y X, la institución guatemalteca procedió a borrar la publicación de sus canales oficiales.

Sin embargo, la eliminación del contenido sin una aclaración inmediata no detuvo las críticas por parte de la afición y los organismos deportivos, que recriminaron la falta de responsabilidad institucional al difundir un mensaje xenófobo desde una página deportiva oficial.

"Soy mexicana", la respuesta de Cecilia Lee Kim

Cecilia Lee Kim fijó su postura a través de sus redes sociales, donde lamentó que una entidad deportiva de carácter nacional emitiera publicaciones de esa índole.

La taekwondoín expresó que le daba una gran pena y vergüenza que una Liga Nacional utilizara su plataforma para difundir prejuicios, aclaró que nació en México y que a lo largo de su trayectoria ha tenido el honor y el orgullo de representar internacionalmente a la delegación mexicana con disciplina.

"Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad. La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos", respondió Cecilia Lee Kim.

La taekwondoín sostuvo que reducir la identidad de una persona y de una nación a sus rasgos físicos o ascendencia demuestra desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida en el deporte.

La atleta mexicana cerró su publicación felicitando a Alejandra Higueros por su victoria, misma que calificó como "bien merecida".

"A pesar de estos actos felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia", concluyó Cecilia Lee Kim.

La identidad no se reduce a la apariencia y ascendencia, la respuesta del COM

Ante lo sucedido, el Comité Olímpico Mexicano (COM) difundió un comunicado para condenar los comentarios discriminatorios emitidos por la Liga Nacional de Guatemala contra Cecilia Lee Kim.

El COM enfatizó que la taekwondoín es mexicana y que la nacionalidad de cualquier deportista la definen su historia, su cultura y su compromiso con el país que representa, no sus rasgos físicos ni su apellido.

"La publicación de la Liga Nacional de Guatemala reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio. Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana, representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y su nacionalidad, como la de cualquier persona, la define su historia, su cultura y su compromiso con el país que porta en el pecho, no sus rasgos físicos ni su apellido", respondió el COM.

El comité rechazó cualquier conducta que vulnere la dignidad de los atletas y reiteró que las instituciones deportivas deben ser un espacio de respeto, inclusión y competencia sana. Asimismo, extendió un llamado a erradicar los prejuicios en las competencias internacionales.

En el mismo mensaje, el organismo mexicano demostró profesionalismo deportivo al felicitar tanto a Lee Kim como a la guatemalteca Alejandra Higueros por el alto nivel demostrado en la final, reconociendo el esfuerzo y la calidad técnica de ambas competidoras.

"Reconocemos la destacada actuación de Alejandra Higueros y expresamos nuestra felicitación tanto a ella como a Seo Hyun Cecilia Lee Kim por la gran competencia que brindaron, demostrando el alto nivel deportivo, el profesionalismo y el espíritu de fair play que distinguen al deporte", concluyó el COM.