Actividad inusual antes de ataque en La Pila: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que desde hace aproximadamente un mes autoridades federales reforzaron su presencia en la delegación de La Pila tras detectar movimientos inusuales de personas y el tránsito de individuos ajenos a la comunidad, situación que derivó en la instalación de bases de vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional semanas antes del ataque armado del pasado domingo en el que murieron tres elementos de la Guardia Civil Estatal.

Acciones de la autoridad

En entrevista, el edil explicó que entre 20 y 25 días antes de los hechos las fuerzas federales solicitaron al Ayuntamiento un inmueble para establecer un punto de vigilancia en la delegación, petición que fue atendida por la administración municipal.

El presidente municipal señaló que la decisión respondió a la atención que comenzó a generar el corredor que conecta La Pila con Villa de Reyes mediante caminos interiores, una zona que, dijo, ya había llamado la atención de las corporaciones federales.

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Detalles confirmados

Galindo evitó especular sobre las causas del ataque o una posible relación con actividades ilícitas como el robo de hidrocarburos, al señalar que hasta ahora existe poca información oficial.

No obstante, reconoció que la percepción de inseguridad entre habitantes de la zona coincide con reportes que han recibido distintas autoridades.

También informó que desde el domingo existe coordinación entre los tres niveles de gobierno y que se definirán nuevos operativos para reforzar la vigilancia en La Pila y en el corredor hacia Villa de Reyes.