Gilberto Mora atrae interés de otro europeo

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En cuestión de horas, el nombre de Gilberto Mora se convirtió en tendencia en redes sociales. Primero, por marcar su primer gol con la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafael Márquez; después, por la lesión que lo dejó fuera de la más reciente convocatoria, y ahora, por el creciente interés de clubes europeos en hacerse con sus servicios.

El futbolista de los Xolos de Tijuana, quien cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, ha sido vinculado con varios equipos del Viejo Continente para dar el salto al futbol europeo. El principal interesado ha sido el Liverpool, club que, de acuerdo con diversos reportes de la prensa inglesa, estaría dispuesto a desembolsar hasta 40 millones de dólares para concretar su fichaje.

Con la mayoría de edad cada vez más cerca y la posibilidad de negociar formalmente una transferencia internacional, un nuevo contendiente ha surgido en la carrera por el mexicano, dispuesto a competir directamente con los Reds por una de las mayores promesas del futbol nacional.

Según información del medio británico TEAMtalk, el Arsenal estaría preparando una ofensiva para convencer tanto al jugador como a su entorno de sumarse al proyecto deportivo encabezado por Mikel Arteta, respaldada además por una importante inversión económica.

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"El reciente éxito del Arsenal en la liga no ha eliminado la necesidad de planificar la próxima era en el centro del campo, y Mora, según tenemos entendido, goza de la estima de Arteta y del director deportivo Andrea Berta", señala la publicación.

De esta manera, el conjunto londinense se suma a la lista de equipos interesados en Gilberto Mora, cuyo futuro parece apuntar cada vez con más fuerza hacia Europa.