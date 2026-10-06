Fuerza Aérea Nigeria confirma accidente avión en Ondo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fuerza Aérea de Nigeria informó que no hubo sobrevivientes entre las 25 personas a bordo de un avión que se estrelló el lunes en el estado de Ondo, en el sur del país.

Detalles confirmados

El avión ATR-42 transportaba a 20 pasajeros y cinco miembros de la tripulación cuando se estrelló durante una misión rutinaria hacia Lagos, el centro económico de Nigeria, según un comunicado oficial emitido el martes.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El avión desapareció del radar y se confirmó que cayó cerca de una base naval en la localidad ribereña de Igbokoda, en Ondo, informaron las autoridades.

El ministro de Aviación, Festus Keyamo, había mencionado inicialmente que la aeronave llevaba 32 personas, aunque no se aclaró la diferencia en las cifras.

El jefe del Estado Mayor del Aire, Sunday Kelvin Aneke, calificó el accidente como "un momento profundamente doloroso para la Fuerza Aérea y la nación" y aseguró el apoyo total a las familias afectadas.

El presidente Bola Tinubu declaró tres días de luto nacional y ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país para honrar a las víctimas.

"He ordenado a la Fuerza Aérea que inicie una investigación exhaustiva para determinar la causa del accidente y evitar futuros incidentes", afirmó Tinubu en un comunicado.

El alcance de los daños y la causa del siniestro permanecían sin confirmación el martes.

Residentes locales relataron que el avión se estrelló cerca de un río y quedó parcialmente sumergido en el agua.

Videos en internet mostraban a personas reunidas junto al río mientras los rescatistas intentaban acceder a la zona.

Un testigo, Akinbulejo Pius, comentó que escuchó un ruido similar a un trueno y observó que el avión "rozó algunos árboles" antes de caer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.