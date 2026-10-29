ONU condena embargo económico de EU a Cuba
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Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU condenó el miércoles el embargo económico de Estados Unidos a Cuba por 34º año, aun cuando la campaña de Washington para influir en el resultado llevó a que varios países sufragaran en contra de la resolución o se abstuvieran de votar por primera vez.
Se emitieron 130 votos a favor y 17 en contra, con 25 abstenciones, una notable disminución del apoyo respecto del año pasado , cuando más de 160 naciones respaldaron la medida y sólo 12 se abstuvieron.
Por primera vez en 34 años, países occidentales como Alemania, Italia y Letonia figuran entre los que se abstuvieron de votar. Bosnia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay y Eslovenia están entre los Estados miembros que votaron en contra.
Ello representa un cambio sorprendente en el apoyo internacional en un momento en que el pequeño país insular enfrenta apagones, escasez y otros problemas financieros cada vez más profundos , mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intenta obligar a que haya cambios en el sistema político de Cuba, aguantando su ya de por varias campañas económicas.
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