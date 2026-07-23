Ordena Ortega abolir elecciones en Nicaragua
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los legisladores de Nicaragua afirmaron que llevarán a cabo el plan del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones en el país centroamericano, lo que provocó nuevas críticas por parte de la comunidad internacional.
La medida fue anunciada por la Asamblea Nacional, que está firmemente en manos de Ortega y de su esposa y copresidenta Rosario Murillo. La Asamblea señaló que la más reciente reforma constitucional asegurará "la paz, la seguridad y la estabilidad" del país.
El Legislativo dio seguimiento al anuncio que Ortega hizo el fin de semana de que "aquí no volverá a haber elecciones", lo que refleja tanto su esfuerzo por prolongar su gobierno de casi 20 años como por eliminar cualquier posibilidad de que la oposición llegue al poder.
Bajo Ortega, el gobierno ha llevado a cabo una amplia represión contra la disidencia tras la violenta sofocación de las protestas de 2018. Las autoridades han encarcelado a políticos opositores, líderes religiosos y otras personas, y también han clausurado millas de organizaciones de la sociedad civil.
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La Asamblea Nacional ha modificado repetidamente la Constitución para concentrar el poder en manos de Ortega.
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