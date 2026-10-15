Panamá informa de una muerte por el sismo
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El gobierno de Panamá informó la muerte de una mujer que había resultado herida a causa del sismo de magnitud 7.7 que remeció el país centroamericano, cuyas más de 600 réplicas han impedido que cientos de personas en Azuero y Coclé regresen a sus casas afectadas.
Las autoridades han declarado el estado de emergencia nacional, el cual permite destinar hasta 100 mdd para emprender las tareas de recuperación de viviendas, iglesias, establecimientos públicos y carreteras que han sufrido destrozos.
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