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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Mundo

Panamá informa de una muerte por el sismo

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Panamá informa de una muerte por el sismo
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      Desarrollado por SACS IA

      El gobierno de Panamá informó la muerte de una mujer que había resultado herida a causa del sismo de magnitud 7.7 que remeció el país centroamericano, cuyas más de 600 réplicas han impedido que cientos de personas en Azuero y Coclé regresen a sus casas afectadas.

      Las autoridades han declarado el estado de emergencia nacional, el cual permite destinar hasta 100 mdd para emprender las tareas de recuperación de viviendas, iglesias, establecimientos públicos y carreteras que han sufrido destrozos.

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