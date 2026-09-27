Tres muertos en tiroteo en club striptease de Detroit

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DETROIT (AP) — Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas cuando una discusión derivó en disparos en un club de striptease que operaba fuera de horario el domingo por la mañana en Detroit, informaron las autoridades.

Detalles confirmados del tiroteo en Detroit

La policía respondió al tiroteo de las 7:21 a.m. en una calle mayormente residencial y encontró a tres hombres muertos a tiros, declaró el jefe de la Policía de Detroit, Todd Bettison, a los reporteros en conferencia de prensa.

Otras cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fueron trasladadas en autos particulares a hospitales de la zona. Se cree que ninguna tiene heridas que pongan en peligro su vida.

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Se cree que todas las víctimas tienen entre 20 y 30 años, indicó Bettison.

"Se produjo una pelea, se produjo un altercado y, como resultado, algunas personas decidieron resolverlo con violencia armada", indicó.

"Esta dirección no es nueva para el Departamento de Policía de Detroit", añadió Bettison, precisando que la policía recibió siete llamadas a ese lugar este año. Añadió que el departamento tenía pistas, pero que no hablaría más al respecto.

"Era un sitio que operaba fuera de horario", comentó Bettison sobre el lugar del tiroteo. "Imaginen un club de striptease... Lo dejaré ahí".

Reacción institucional y contexto adicional

La alcaldesa de Detroit, Mary Sheffield, instó a cualquier persona con información a comunicarse con las autoridades.

"Sabemos que necesitamos que más personas hablen para que se haga justicia en esta situación", declaró Sheffield en la conferencia de prensa. "Es desgarrador y nuestra comunidad no debería sufrir este tipo de violencia".

Más temprano el domingo, se produjo un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en un parque en Macon, Georgia, que dejó 12 adolescentes con heridas de bala, dijo en conferencia de prensa el jefe de policía del condado Bibb, David Davis. Dos de los heridos estaban en estado crítico, mientras que los demás estaban estables. No han arrestado a nadie, pero Davis indicó que los investigadores tenían a varias personas de interés.