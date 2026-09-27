Tormenta azota noreste de EE.UU.: comunidades costeras inundadas

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BOSTON (AP) — Residentes de comunidades costeras en el noreste de Estados Unidos avanzaron trabajosamente por aguas crecidas por segundo día al tiempo que una potente tormenta azotaba la costa el domingo, dejando a decenas de miles de viviendas sin electricidad.

Las marejadas anegaron vecindarios bajos en Nueva Jersey y las ráfagas de viento derribaron árboles en Long Island, Nueva York, dañando viviendas y tumbando postes de electricidad.

Inundaciones y daños en comunidades costeras

En la localidad costera de Sea Bright, Nueva Jersey, cada marea alta generó una nueva ronda de inundaciones.

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"No es como algo que ocurre una sola vez", comentó Caroline Virenius, cuyo garaje se llenó con unos 30 centímetros (un pie) de agua. "Se vuelve a mojar una y otra vez".

La tormenta de desplazamiento lento, que mató a un trabajador de la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York cuando un árbol cayó el sábado, estaba prevista a merodear hasta el domingo con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso hasta Nueva Inglaterra.

Cantidades extremas de lluvia —más de 10 centímetros (4 pulgadas) desde el viernes en algunos puntos de Nueva Jersey— combinadas con un océano embravecido provocaron niveles de inundación no vistos en casi una década en lugares acostumbrados a lidiar con el agua alta, dijeron residentes.

Impacto en servicios y transporte

El vendaval despertó recuerdos de la supertormenta Sandy, que dejó más de 60.000 millones de dólares en daños en el este de Estados Unidos en 2012. Aunque el impacto de esta tormenta no se ha acercado en nada a eso, podría ser la primera de varias a lo largo de la costa este del país este otoño debido a un patrón climático de El Niño que está alterando el clima de este año.

Imágenes de olas estrellándose contra muros de contención y sobre las playas generaron preocupación por la erosión costera.

Más de 100.000 clientes estuvieron sin electricidad en el noreste y el Atlántico medio en distintos momentos del domingo, según PowerOutage.us. Los cortes más generalizados se registraron en condados a lo largo de la costa desde Nueva Jersey hasta Connecticut.

Numerosos vuelos fueron cancelados o retrasados a lo largo de la costa. Más de 250 vuelos habían sido cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston para finales de la mañana del domingo, cuando las ráfagas de viento alcanzaron 64 km/h (40 mph), según la Autoridad Portuaria de Massachusetts.

Inundaciones, la mayor preocupación por la tormenta

Lo peor de las lluvias restantes estaba previsto el domingo desde el norte de Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra.

Aun cuando la tormenta se debilitaba gradualmente, las inundaciones por marea se mantendrán durante los ciclos de marea alta la noche del domingo, advirtió Bob Oravec, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

En la ciudad de Nueva York, el agua, de unos cuantos centímetros de profundidad, llenó calles del vecindario de Howard Beach, pero no disuadió a los residentes de salir por café la mañana del domingo.

Carole Ann Palmer, propietaria de Jingles Bait and Tackle en North Beach Haven, Nueva Jersey, expresó que fue la peor inundación que ha visto en 10 años.

"Ayer me sorprendí de cómo el agua simplemente subía y subía", dijo Palmer, quien vive justo en el piso de arriba de la tienda.

El escalón delantero fue arrancado por la tormenta y vio a vecinos recorrer en kayak las calles el sábado.

Su mayor problema el domingo fue sacar a sus dos cachorros para que hicieran sus necesidades. Tuvo que ponerse botas de vadeo y cargarlos hasta un área seca.

"Llevo uno a la vez, los cargo al otro lado de la calle para que hagan lo suyo y luego regreso, los seco y después hago lo mismo con el otro. Es una tarea ardua", señaló Palmer.

Comunidad de Nueva Jersey luce mejor preparada luego de Sandy

Bernard Dowd vadeó el agua de marea el domingo para llegar a su casa en Sea Bright, un día después de regresar del trabajo y encontrar su sótano "lleno como una piscina".

Pero dijo que la situación alrededor de su vecindario probablemente habría sido mucho peor si no fuera por nuevas reglas que exigen a los propietarios elevar la altura de sus viviendas tras Sandy, que devastó a la comunidad.

También notó que muchos en la comunidad habían colocado sacos de arena alrededor de sus viviendas y negocios, algo que desearía haber hecho.

"Siempre pienso que están exagerando la tormenta", sostuvo Palmer.