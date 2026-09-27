Trump justifica venta de armas a Taiwán ante Xi Jinping

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha justificado ante su homólogo chino Xi Jinping la pendiente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán restándole importancia y presentándola como sólo una de las muchas ventas que Washington realiza en todo el mundo —e incluso le preguntó a Xi si está interesado en comprar armas estadounidenses—, declaró el domingo el embajador de Trump en China.

Trump y Xi discuten ventas de armas en Washington

David Perdue afirmó que Trump planteó la posibilidad de vender armas de Estados Unidos a su rival geopolítico en ascenso, una oferta poco probable que, de concretarse, trastocará generaciones de política estadounidense hacia China y Taiwán y expondrá tecnología de Estados Unidos a un posible adversario. Perdue, en declaraciones a Shannon Bream en el programa "Fox News Sunday" días después que Trump recibiera a Xi para una visita de Estado en Washington, no precisó cuándo se hizo la oferta.

Bream citó preocupaciones de legisladores republicanos y demócratas por los paquetes de ayuda y los pedidos de armas retrasados para Taiwán, la democracia autogobernada, para defenderse de la amenaza de China de invadir la isla. Bream preguntó si Estados Unidos está negándole apoyo a Taiwán para apaciguar al presidente chino, quien visitó a Trump la semana pasada.

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Apoyo firme de Trump a Taiwán según embajador Perdue

Perdue rechazó esa insinuación y sostuvo que Trump "es tan firme con Taiwán como he visto a cualquiera" y que le ha vendido muchas armas. Perdue también señaló que Trump y Xi siguen hablando sobre futuras ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

"Pero el presidente Trump sigue diciendo: ´Oigan, nosotros vendemos armas a otras personas en todo el mundo´", manifestó Perdue. "De hecho, en un momento le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas".

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Aunque no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es el principal respaldo informal de la isla y su proveedor de armas. Pero varios líderes de Estados Unidos han dejado en la ambigüedad si se comprometerán a usar la fuerza militar para defender al aliado de Estados Unidos en caso de que China invada.

China ha presionado a Washington para que detenga las ventas de armas, de manera más destacada durante una cumbre previa en mayo entre Trump y Xi en Beijing. Tras esa reunión, Estados Unidos pausó la venta de un paquete récord de 14.000 millones de dólares —y Trump describió las ventas de armas a Taiwán como una "muy buena ficha de negociación" con China.

En sus conversaciones privadas en la Casa Blanca la semana pasada, Xi presionó a Trump para que se opusiera a la independencia de Taiwán, según medios estatales chinos.