Refuerza la OTAN defensa contra Rusia

VARSOVIA.- La OTAN dijo el viernes que reforzará con nuevo equipamiento su postura defensiva en su flanco oriental que linda con Bielorrusia, Rusia y Ucrania para disuadir una posible agresión rusa tras una incursión de drones rusos en territorio polaco.

El comandante supremo de la alianza en Europa dijo que una nueva operación, denominada Centinela del Este, añadirá equipo de Francia, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido a sus defensas aéreas y terrestres existentes. “La clave de esto es un diseño de defensa completamente nuevo”, afirmó el general estadounidense Alexus Grynkewich ante periodistas en la sede de la alianza en Bruselas.

Se han prometido aviones de combate Rafale franceses, F-16 daneses, una fragata y sistemas de defensa terrestre para la operación. Grynkewich dijo que los recursos adicionales permitirán a la alianza “tapar brechas en la línea” y concentrar fuerzas donde sea necesario, mejorando al mismo tiempo las comunicaciones en todo el flanco oriental de la OTAN.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, elogió la operación en una publicación en X, donde la describió como “disuasión activa y disposición para defender donde sea necesario”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Varios drones rusos cruzaron a Polonia el miércoles, lo que llevó a la OTAN a enviar aviones de combate para derribarlos y puso de aliviar las preocupaciones sobre la expansión de la guerra en Ucrania.

Rusia afirmó que no tenía como objetivo Polonia, y el aliado de Moscú, Bielorrusia, indicó que los drones se desviaron porque fueron objeto de interferencia, pero los líderes europeos han expresado certeza de que las incursiones fueron una provocación deliberada por parte de Rusia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, desestimó la insinuación del presidente estadounidense Donald Trump de que la incursión de drones en Polonia podría haber sido un error.

“También desearíamos que el ataque de drones a Polonia fuera un error”, escribió Tusk en X. “Pero no lo fue. Y lo sabemos”.