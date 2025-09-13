Asesina agente del ICE a sospechoso

CHICAGO.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató el viernes a un sospechoso que intentó evadir el arresto en un suburbio de Chicago para tratar de embestir a los agentes con su automóvil y arrastrar a uno de ellos, informaron las autoridades.

El tiroteo, ocurrido justo en las afueras de la ciudad, se produce tras varios días de amenazas emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump de intensificar la aplicación de la ley de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, ya menos de una semana de una operación denominada “Midway Blitz”, realizada por autoridades federales, en contra de las denominadas políticas de santuario en Chicago e Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que el agente trataba de arrestar a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país, pero que éste se negaba a obedecer las órdenes de los agentes y, en su lugar, tratado de embestirlos con su automóvil. Un agente del ICE que fue golpeado y arrastrado por el vehículo sintió que su vida estaba en peligro y abrió fuego, dijo el departamento.

El ICE dijo que el agente y el conductor involucrados en el tiroteo, ocurrido en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unos 29 kilómetros (18 millas) al oeste de Chicago, fueron trasladados a un hospital local, donde se declaró muerto al sospechoso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ICE identificó al sospechoso como Silverio Villegas González. Hasta el momento, The Associated Press no ha podido contactar a los familiares de Villegas González. Defensores de los inmigrantes y autoridades locales dijeron que sabían poco sobre él. El agente no ha sido identificado.

“Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente. Siguió su entrenamiento, usamos la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público ya las fuerzas del orden”, dijo en un comunicado.