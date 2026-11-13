Sheinbaum ratifica apoyo para persona de AL en ONU

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó su apoyo para que una persona de América Latina y El Caribe ocupe la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Apoyo de Claudia Sheinbaum y Celac para la ONU

En una declaración de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la mandataria federal respaldó que "ha llegado el momento" de que una persona de la región asuma la responsabilidad "en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la Organización".

Las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno destacaron "la histórica contribución" de América Latina y el Caribe a la consolidación del multilateralismo, la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos.

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Llamado al Consejo de Seguridad y Asamblea General

"Consideramos que el nombramiento de una persona de la región fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo y el Derecho Internacional y velar por que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la Organización", indicaron.

Reafirmaron el "llamado respetuoso" al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que dicha posición regional sea respetada en el marco del proceso de consultas y decisiones relacionadas a la designación de la próxima secretaría general de la ONU.

"Reafirmamos nuestra voluntad de seguir actuando de manera constructiva, en unidad y con visión de futuro, para revitalizar y fortalecer el sistema multilateral, con el fin de avanzar hacia un mundo más justo, equitativo, unido y sostenible", agregaron.

Además de Sheinbaum, entre los firmantes están los mandatarios y primeros ministros de Argentina, Barbados, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.