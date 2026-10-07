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Cierran templo del Espíritu Santo por falla

Hace casi un año se vino abajo una parte del techo, y se suspendió el culto religioso

Por Martín Rodríguez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Cierran templo del Espíritu Santo por falla
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      El templo del Espíritu Santo se está cayendo y necesita restauración y reparación de daños estructurales.

      El párroco determinó cerrar por completo el espacio religioso, luego de que una sección del techo se cayó hace más de un año y el deterioro ya no permite el desarrollo de la actividad litúrgica.

      El inmueble se encuentra afectado por una grieta que afecta a la manzana donde se ubica la Plaza del Carmen, el Museo Nacional de la Máscara y se extiende hasta el jardín de San Juan de Dios y el Museo Federico Silva.

      Grieta afecta templo Espíritu Santo y museos San Luis

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      Comerciantes de los alrededores explicaron que la iglesia del Espíritu Santo permanecía cerrada frecuentemente por intervenciones para remozamiento o reparación de muros y techos.

      Sin embargo, luego del fallecimiento del párroco titular, el templo permaneció cerrado aproximadamente un año, hasta el nombramiento de un presbítero nuevo quien también cerraba las puertas con frecuencia en tanto monitoreaban el avance de la falla que afecta al interior de la bóveda.

      Párroco cierra templo Espíritu Santo por caída techo

      Una vez que se desprendió una parte del techo, colocaron cinta para delimitar el área donde se cayó una parte del techo, lo que de alguna manera limitó el espacio para el desarrollo de las celebraciones religiosas y ahora, desde hace una semana y media, el templo se encuentra completamente cerrado.

      La grieta es perceptible desde 2006 en el Museo Nacional de la Máscara, pero se extendió a plazas y jardines cercanos y pasa por el centro del templo.

      En el Museo Federico Silva, también se aprecia el movimiento subterráneo desde mediados de la década del año 2000.

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