Tres muertos en ataques a aeropuertos de Arabia Saudí

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Mueren tres personas en ataques contra dos aeropuertos en Arabia Saudí, informó el miércoles la Autoridad General de Aviación Civil saudí.

Ataques hutíes y respuesta saudí

Las autoridades saudíes no culparon a ninguna parte por los asaltos en los aeropuertos de Abha y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, pero los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anteriormente se atribuyeron atentados contra los dos aeropuertos.

El asalto contra el aeropuerto de Abha mató a residentes marroquíes y argelinos e hirió a otras 28 personas, mientras que el lanzamiento contra el Aeropuerto Rey Khalid mató a un ciudadano sudanés e hirió a otras ocho personas, indicaron las autoridades.

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Arabia Saudí se ve cada vez más envuelto en el último frente en la guerra de Irán, que también amenaza una alternativa crucial del transporte marítimo al estrecho de Ormuz.

Ante los nuevos ataques contra la capital saudí, esta semana se levantaron nuevas vallas de malla alrededor de tanques de combustible y otros equipos en las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco cerca del aeropuerto de la ciudad. El reino, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha visto como activos petroleros y militares se han convertido en objetivos en los últimos días.

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Sarí, afirmó en redes sociales que los rebeldes dispararon misiles balísticos y drones en ataques dirigidos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital, Riad. El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí para luchar contra los hutíes, el general de división Turki al-Malki, señaló que interceptaron un misil balístico al norte de Riad. Los vuelos se interrumpieron brevemente, según Flightradar24.

Ofensiva y combates en Yemen

Arabia Saudí y fuerzas yemeníes aliadas han lanzado una gran ofensiva terrestre y aérea contra los hutíes con el objetivo de recuperar el territorio capturado por los rebeldes hace aproximadamente un mes a lo largo de la costa occidental yemení del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb.

Esas posiciones dieron a los hutíes una mejor vigilancia en su intento de imponer un bloqueo al transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Las autoridades indicaron el lunes que fuerzas de la coalición liderada por Riad recuperaron varias zonas clave alrededor del estrecho, por el que pasa alrededor del 12% del comercio mundial.

Sarí indicó que el aeropuerto de Abha, un objetivo frecuente de drones y misiles hutíes, fue atacado. Los rebeldes también aseguraron haber alcanzado una base aérea en la ciudad de Khamis Mushait y dos bases militares en Najran y Asir. Todas están en el suroeste, cerca de la frontera con Yemen.

En suelo yemení, los combates se han centrado en la localidad clave de Dhubab y sus alrededores, a unos 54 kilómetros (33,5 millas) al sur de la ciudad portuaria de Mokha, que los rebeldes capturaron el mes pasado, de acuerdo con los hutíes y el gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Dos funcionarios hutíes afirmaron el miércoles haber recuperado el control de zonas clave de la costa suroccidental de Yemen, incluida Dhubab y la cercana aldea de Al-Jadid, así como el estrecho de Bab el-Mandeb, tras intensos combates con fuerzas de la coalición respaldada por Arabia Saudí. Un funcionario del gobierno negó las afirmaciones, que The Associated Press no pudo verificar de manera independiente.

Los hutíes también afirmaron que fuerzas saudíes habían atacado "activos civiles" en las últimas 24 horas en la capital de Yemen, Saná, así como en Taiz, Jawf y otros frentes activos, incluidos Saada y Marib.

Sarí dijo, sin aportar pruebas, que los aviones de combate utilizados en los ataques habían despegado de Khamis Mushait y Taif en Arabia Saudí, mientras que los misiles habían sido lanzados desde Najran y Jizan. Los rebeldes han reivindicado repetidamente ataques contra esas ciudades saudíes en las últimas semanas.

Coalición liderada por Arabia Saudí promete pleno apoyo al gobierno de Yemen

Al-Malki ha prometido "pleno apoyo operativo" a las fuerzas del gobierno yemení hasta que los hutíes sean "eliminados". De acuerdo con la coalición, había 100 aviones de combate brindando apoyo. Otro objetivo es "liberar" Saná, la capital, que está en manos de los rebeldes.

El líder hutí Abdul Malik al-Houthi criticó a Arabia Saudí por apoyar a las fuerzas del gobierno de Yemen en la última escalada que ha hecho añicos una tregua alcanzada hace cuatro años.

Los rebeldes están listos para apoyar a los palestinos de todas las maneras posibles en caso de "cualquier nueva ronda" con Israel, dijo al-Houthi en un discurso el miércoles en el que expresó solidaridad con Gaza en el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

La ofensiva comenzó después de que los rebeldes capturaron la localidad de Turbah, en una carretera principal que conecta la capital provincial de Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, con Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente. Las autoridades aseveraron que el apoyo de Estados Unidos incluyó un intercambio de información de inteligencia, identificación de objetivos y planificación.

La escalada ha reavivado la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años. Casi 1.000 personas han perdido la vida en los últimos combates, con más de 200.000 desplazados, según Naciones Unidas. Los casos de cólera y desnutrición van en aumento, el acceso a la atención de traumatología es más difícil y algunos en hospitales escasean los suministros quirúrgicos y de otro tipo, indicó esta semana la Organización Mundial de la Salud.

Hutíes atacan el aeropuerto en Adén con misiles

Los hutíes también dijeron que lanzaron un ataque con misiles a primera hora del miércoles contra Adén. Un periodista de The Associated Press escuchó explosiones alrededor de las 2 de la madrugada.

Los rebeldes golpearon un campamento militar cerca del aeropuerto de la ciudad con misiles balísticos, manifestó Sarí. Las autoridades de seguridad en Adén señalaron que los hutíes atacaron el aeropuerto con dos misiles, sin que hubiera víctimas. El aeródromo está cerca de la sede del gobierno.

Un misil cayó cerca de la pista poco antes del aterrizaje programado de un vuelo procedente de El Cairo, informó el Ministerio de Derechos Humanos. El vuelo 603, operado por la aerolínea nacional yemení, aterrizó sin contratiempos en Adén a las 3:30 de la madrugada, de acuerdo con la plataforma de seguimiento FlightAware.

De acuerdo con el ministerio, el misil impactó mientras otros pasajeros esperaban para abordar su vuelo hacia la ciudad costera saudí de Yeda.