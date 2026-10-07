Ataques rusos dejan 25 muertos en ciudades ucranianas

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Misiles y drones rusos impactaron en Kiev y en otras doce regiones de Ucrania durante la madrugada del miércoles, matando al menos a 25 civiles —entre los que había cinco menores— e hiriendo a alrededor de 100 en la última y devastadora ofensiva de Moscú, según autoridades ucranianas.

Ataques rusos a ciudades ucranianas dejan víctimas civiles

Los cinco niños murieron cuando un misil ruso impactó un edificio de apartamentos, informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Tres tenían 1 año de edad y otro tenía 8.

Zelenskyy advirtió el día anterior que los servicios de inteligencia habían concluido que Rusia estaba preparando un ataque "masivo".

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Aunque Ucrania sabía del ataque inminente, que coincidió con el 74to cumpleaños del presidente ruso Vladímir Putin, no pudo repelerlo por completo.

"Este es el 'regalo' que Putin se dio a sí mismo por su cumpleaños: el asesinato de niños, el asesinato de personas", declaró Zelenskyy en un discurso vespertino el miércoles.

Los decesos y los daños materiales ilustraron la dificultad que enfrenta el país para hacer frente a los misiles balísticos rusos y a los nuevos drones a reacción utilizados cada vez más por Moscú en sus bombardeos. Sin munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, Ucrania no puede neutralizar las armas balísticas rusas. Está compitiendo por desarrollar una nueva generación de interceptores lo suficientemente rápidos como para alcanzar a los aviones no tripulados a reacción del Kremlin.

Rusia y Ucrania están inmersas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en el campo de batalla, más de cuatro años y medio después de la invasión total de Moscú a su vecino. Los incesantes ataques aéreos están perjudicando a Rusia, pero podrían resultar devastadores para Ucrania, que es más pequeña.

No parece probable que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos arrojen alivio alguno a corto plazo, con la posibilidad de celebrar conversaciones técnicas de bajo nivel aún en discusión. Putin, mientras tanto, sigue adelante con su invasión convencido de que los ucranianos cederán bajo la presión y que los socios occidentales de Kiev no mantendrán su apoyo, según analistas occidentales.

"Rusia está siguiendo una estrategia deliberada de terror", declaró en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Tratando de hacer imposible la vida cotidiana para los ucranianos que quieren vivir en paz".

Respuesta y daños en ciudades ucranianas

Un ataque ruso destruyó un edificio de apartamentos en Pryluky, en la región norteña de Chernihiv, matando a 19 personas, incluidos los cinco niños, indicó Zelenskyy. Las autoridades dijeron que alrededor de 50 resultaron heridas.

También se reportaron decesos en otras tres ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, según Zelenskyy.

"Los rusos querían asestar un golpe doloroso y contundente", manifestó el líder ucraniano en redes sociales.

Ucrania busca misiles Patriot disponibles en todo el mundo, que escasean debido a la guerra con Irán.

"Los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío. Y los paquetes de defensa aérea son, para nosotros y en este momento, una necesidad vital", señaló Zelenskyy.

En Kremenchuk, en la región de Poltava, dos personas murieron y siete resultaron heridas, indicó Vitalii Diakivnych, jefe de la administración militar regional, y había una operación de rescate en marcha.

"Eso es exactamente con lo que cuenta el enemigo. Que tengamos miedo de quedarnos dormidos. De dejar a nuestros hijos fuera de nuestra vista. De planear cualquier cosa. Para que todos piensen: la próxima vez podría ser mi dirección", manifestó.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que su ejército llevó a cabo un ataque masivo nocturno contra instalaciones industriales involucradas en producir y almacenar misiles y drones en toda Ucrania. Además, se alcanzaron instalaciones portuarias y de reparación de barcos en la región sureña de Odesa y barcos que transportaban mercancía para el ejército ucraniano, agregó.

Ucrania ha respondido a Rusia lanzando drones y misiles de largo alcance contra refinerías de petróleo y depósitos de almacenamiento.

Zelenskyy dijo el miércoles que Ucrania atacó dos instalaciones petroleras y un campo de entrenamiento en las regiones rusas de Perm, Samara y Astracán.

Las autoridades rusas no hicieron comentarios.

El líder ucraniano indicó también que se llevaron a cabo ataques en el mar Negro y publicó imágenes de un incendio que, según dijo, muestran a un petrolero ardiendo en aguas próximas a la ciudad rusa de Sochi.

No fue posible verificar de manera independiente las imágenes.

Algunos medios rusos digitales publicaron esas imágenes el martes por la noche. Reportes de prensa no confirmados señalaron que la embarcación transportaba petróleo desde Novorossiysk a India y que fue atacada por drones marítimos ucranianos.