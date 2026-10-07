La senadora no se ve como candidata
Eso sí, declara que su partido no le prohíbe que suceda a su esposo
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"Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó la senadora Ruth González Silva, un día después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijera que no le gustaría que lo sucediera y planteara que podría buscar la gubernatura en una etapa posterior.
Ruth González Silva se concentra en su labor legislativa
González Silva aseguró que está concentrada en el seguimiento de sus iniciativas y en preparar su próximo informe legislativo.
Al preguntarle con qué ánimo se encuentra, respondió: "Bien, muy contenta". Enseguida añadió, de manera textual: "La verdad es que, más bien, yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa. Estoy preparándome porque en aproximadamente unos meses voy a tener mi informe legislativo", explicó.
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Gobernador Gallardo menciona posibles sucesores en PVEM
Gallardo también mencionó al secretario general de Gobierno, un perfil federal, un alcalde metropolitano y al presidente del Verde entre las opciones de su partido. Sobre el dirigente, señaló que podría ser el "tapado".
En entrevista aparte, la senadora mencionó que los estatutos del Verde no impiden que un familiar suceda a otro que ya ocupa un cargo, ello en medio de la discusión sobre las reglas contra el nepotismo y la definición de la candidatura para la gubernatura.
Cuestionada sobre si el tema quedaría en manos de las dirigencias partidistas, González Silva aclaró que la posibilidad de una sucesión familiar está contemplada en las propias reglas del partido.
Evitó dar por definida su eventual candidatura y señaló que será la ciudadanía la que decida mediante el voto. Dijo que no ha recibido ningún planteamiento del PVEM sobre el tema.
Aseguró que respaldará a quien resulte representante del partido y señaló que existen "muchos cuadros" en San Luis Potosí para la sucesión de 2027.
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