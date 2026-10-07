Entérate | ¿Cómo detectar falsas ofertas en el Buen Fin?

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El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y, con él, también llegan las promociones que pueden hacer que más de uno saque la cartera sin pensarlo demasiado.

Profeco recomienda comparar precios antes de comprar

La decimosexta edición del Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre, por lo que antes de comenzar las compras conviene revisar algo que puede pasar desapercibido, y es que no todo descuento anunciado necesariamente representa un ahorro real y no cualquier tienda que use el nombre del programa está registrada oficialmente.

Uno de los primeros pasos para evitar una mala compra durante el Buen Fin es no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento que aparece en una publicidad.

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Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar el precio del producto antes de comprar. Para hacerlo existe "Quién es Quién en los Precios" (QQP), una herramienta que permite consultar y comparar cuánto cuesta un mismo artículo en distintos establecimientos.

Revisar el precio con anticipación puede revelar algo que no siempre resulta evidente a primera vista. Una supuesta rebaja podría no representar un ahorro importante si el producto aumentó de precio previamente y después regresó a un costo similar al habitual.

LEA TAMBIÉN Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre en México El evento durará cinco días e incluye el día inhábil del 20 de noviembre para facilitar compras.

Verificación de establecimientos y uso del código QR

También conviene mirar las letras pequeñas. Algunas promociones pueden estar condicionadas a determinados métodos de pago, compras mínimas o productos específicos.

Otra duda que puede surgir al encontrar una promoción es si el establecimiento realmente está registrado en el programa.

Para comprobarlo, el sitio oficial "elbuenfin.org" permite consultar los establecimientos que participan en el Buen Fin, tanto aquellos que realizan ventas en tiendas físicas como los que ofrecen sus productos por internet.

Además, existe una señal que puede ayudar a identificar a los negocios registrados, y es que este Buen Fin, los establecimientos participantes deberán colocar un código QR en su publicidad.

Al escanear ese código, el consumidor podrá consultar información relacionada con el registro del negocio en el programa y verificar si realmente forma parte del Buen Fin 2026.

Cuando el establecimiento sí está incorporado oficialmente, la consulta llevará a una página correspondiente a la edición 2026, donde pueden aparecer datos como el nombre del comercio, su descripción y domicilio.

En cambio, si el negocio no está registrado, la consulta indicará que no participa oficialmente en el Buen Fin.