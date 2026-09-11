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Perú ingresa al Escudo de las Américas

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Perú ingresa al Escudo de las Américas
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      Lima, Perú.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump tras el encuentro que mantuvo en el Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

      En una declaración conjunta, Fujimori declaró que el principal tema abordado en el encuentro fue "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y, en tal sentido, anunció que le alegra informar que su nación formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump.

      "Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países", afirmó la mandataria, quien aseveró que "la soberanía de Perú está intacta" con la adhesión al Escudo de las Américas.

      Agregó que integrar esa iniciativa permitirá a su país "obtener información más rápido y actuar con más firmeza". "Desde Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan", subrayó.

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      Rubio declaró que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que "se están tratando de apoderar del hemisferio".

      "Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible", afirmó el Secretario de Estado al dirigirse a Fujimori.

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