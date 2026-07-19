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JD Vance y Usha anuncian nacimiento de su cuarto hijo

El vicepresidente JD Vance y su esposa Usha presentaron a Alec Neel, nacido en el Centro Médico Walter Reed.

Por AP

Julio 19, 2026 06:03 p.m.
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JD Vance y Usha anuncian nacimiento de su cuarto hijo
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      WASHINGTON (AP) — El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, anunciaron el domingo el nacimiento de su cuarto hijo, el primero nacido de un vicepresidente de Estados Unidos en funciones en más de 150 años.

      Detalles confirmados del nacimiento

      Nacido ese mismo día, Alec Neel Vance se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6, y Mirabel, de 4.

      Anuncio oficial y agradecimientos

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      Vance anunció el nacimiento en redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.

      "Nos entusiasma anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito", indicaron en el texto.

      Agradecieron a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la Casa Blanca.

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