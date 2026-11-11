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Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido

La reprimenda ocurrió durante la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio de Arlington.

Por AP

Noviembre 11, 2026 05:30 p.m.
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Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido
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      Un soldado que custodiaba la Tumba del Soldado Desconocido emitió una reprimenda verbal a un grupo de asesores y miembros del personal que acompañaban al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tras una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington.

      Un video muestra a Hegseth tomando fotos en los escalones situados frente a la tumba junto a su esposa, Jennifer; el jefe de despacho, Ricky Buria; el subjefe de despacho, Patrick Weaver; y la asesora Tami Radabaugh.

      Cuando el grupo dejó de tomarse fotos, se escuchó una carcajada fuerte, y el soldado que custodiaba la tumba gritó que "todos los visitantes mantendrán en todo momento un ambiente de silencio y respeto".

      Sean Parnell, el principal portavoz del Pentágono, manifestó que "mientras se conmemoraba este día solemne, un soldado recordó de manera correcta y respetuosa a todos que debían mantener el decoro".

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      "El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y siempre honrarán— los sacrificios que nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo", añadió.

      La tumba está considerada uno de los monumentos de guerra más solemnes y venerados de Estados Unidos y alberga el lugar de descanso final de soldados no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Ha sido custodiada las 24 horas —sin importar el clima— por un soldado del 3er Regimiento de Infantería del Ejército de Estados Unidos, también conocido como "The Old Guard", desde 1948.

      Hegseth y su personal estaban en la tumba como parte de una ceremonia de conmemoración del Día de los Veteranos a la que también asistieron el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

      El incidente se produce menos de un día después de que Hegseth sobreviviera por un estrecho margen a un intento de someterlo a juicio político en el Congreso.

      Poco después del incidente, la representante demócrata Gwen Moore expresó que el incidente muestra la "absoluta falta de idoneidad para el cargo" por parte de Hegseth.

      "Un día después de evitar por poco el juicio político, muestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltar al respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido", escribió en redes sociales.

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