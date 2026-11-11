A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón

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El hombre señalado como presunto responsable del asesinato de un funcionario del municipio de Aquismón, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que se trata de Ángel "N", quien en septiembre pasado presuntamente disparó un arma de fuego contra la víctima cuando esta se encontraba en un establecimiento en la localidad de El Limoncito, perteneciente a Huehuetlán.

Tras el reporte de los hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido e identificar al probable responsable.

Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron obtener una orden de aprehensión contra Ángel "N", quien posteriormente fue localizado y detenido por policías investigadores en el fraccionamiento Lomas de Santiago, en Ciudad Valles.

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Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, el imputado compareció ante un Juez de Control durante la audiencia inicial, en la que agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Quinta expusieron los elementos recabados durante la investigación.

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Después de analizar los argumentos presentados por la representación social, el juzgador determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer recluido mientras se desarrolla el procedimiento penal.

La autoridad judicial también concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar reuniendo pruebas para fortalecer la acusación.

Por ahora, Ángel "N" enfrentará el proceso penal en prisión, en espera de que se determine su situación jurídica definitiva.