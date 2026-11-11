David Monreal truena contra seguridad de San Luis Potosí
Acusa de mentir a instituciones de seguridad potosinas en caso de edil plagiado
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Tras los hechos de inseguridad registrados en la zona limítrofe que involucraron a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas... el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, criticó la actuación de instituciones de seguridad del estado de San Luis Potosí.
Reprochó además el uso de los límites territoriales como aparente excusa para no actuar de una manera oportuna.
Además, subrayó que debieron reconocer la realidad de los problemas, en lugar de evadirlos.
"Lo primero que yo tendría que llamar es a la responsabilidad pública que prive la buena coordinación entre órdenes de gobierno, niveles, porque ya se les está agotando el pretexto de los límites territoriales y de la atribución de ley en el orden jerárquico. O territorial. Eso de que le toca a la policía municipal, a la estatal, a la federal, de que no es mi territorio, la verdad es que es un pretexto de tontos y un pretexto que no ha dado resultado. Deberían de tener la humildad de aceptar lo que está sucediendo en sus estados".
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Asimismo, Monreal Ávila lamentó el manejo de la información en torno al sitio de los hechos y la reacción inicial de la Fiscalía General del Estado respecto reportes oficiales.
"Lo que limita la acción, y voy a citar el ejemplo de este último caso, que me da mucha tristeza, todo sucede en San Luis, pero quizás por el antecedente en la irresponsabilidad de la autoridad, porque lo hizo la autoridad, lo primero que dijo la fiscalía de allá, «Es en Zacatecas». Mentira. Pero ¿qué propósito tendría esa mentira? Ocultar, despistar, engañar".
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