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Una nueva historia comienza para Isabella

Familiares y amigos se reunieron para acompañarla en el festejo de sus quince años

Por Redacción PULSO

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Una fecha especial para celebrar el comienzo de una nueva etapa. Así vivió Isabella sus quince años, acompañada del cariño de sus padres, Laura Ruíz y Ricardo Castro, quienes estuvieron a su lado en esta ocasión tan significativa.

Ceremonia religiosa en la iglesia de Tequis

La celebración comenzó con una ceremonia religiosa en la iglesia de Tequis, donde Isabella dio gracias por esta nueva etapa de su vida. Más tarde, familiares y amigos se reunieron en la recepción para acompañarla en una velada de felicitaciones, buenos deseos y momentos inolvidables.

Familiares y amigos en la recepción

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Entre abrazos, fotografías y muestras de cariño, la quinceañera disfrutó de una noche especial junto a las personas más importantes de su vida.

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