Una nueva historia comienza para Isabella
Familiares y amigos se reunieron para acompañarla en el festejo de sus quince años
Galeria
Una fecha especial para celebrar el comienzo de una nueva etapa. Así vivió Isabella sus quince años, acompañada del cariño de sus padres, Laura Ruíz y Ricardo Castro, quienes estuvieron a su lado en esta ocasión tan significativa.
Ceremonia religiosa en la iglesia de Tequis
La celebración comenzó con una ceremonia religiosa en la iglesia de Tequis, donde Isabella dio gracias por esta nueva etapa de su vida. Más tarde, familiares y amigos se reunieron en la recepción para acompañarla en una velada de felicitaciones, buenos deseos y momentos inolvidables.
Familiares y amigos en la recepción
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre abrazos, fotografías y muestras de cariño, la quinceañera disfrutó de una noche especial junto a las personas más importantes de su vida.
no te pierdas estas noticias
La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
Estrella Govea
El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.
Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo
Estrella Govea
La producción local contó con apoyo del CCC y ganó Mejor Cortometraje Potosino en Xilitla.
San Wicho Medieval prepara su tercera edición
Estrella Govea
El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre con actividades para familias y aficionados.