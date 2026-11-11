Mbappé se pierde Francia vs Italia por lesión isquiotibiales
Mayulu, delantero de 20 años del PSG, recibe su primera convocatoria absoluta.
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PARÍS (AP) — Kylian Mbappé se perderá el partido de Francia el jueves contra Italia en la Liga de Naciones debido una dolencia en los isquiotibiales, lo que propició que el seleccionador Zinedine Zidane convocase por primera vez al delantero Senny Mayulu.
Mbappé no participó en la sesión de entrenamiento el miércoles y Zidane confirmó más tarde que no arriesgaría al capitán de Les Bleus.
Zidane añadió que Mbappé tiene "un poco de molestia, nada grave" y que "debería estar bien para el domingo", cuando Francia reciba a Turquía en Burdeos.
Al técnico de Italia, Roberto Mancini, ya le habían preguntado antes sobre la posible ausencia de Mbappé.
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"Yo sugeriría que no se arriesgue", comentó Mancini entre risas. "Además, se viene la Liga de Campeones para el Real Madrid, así que es mejor que no juegue mañana.
"Bromas aparte, Francia tiene tantos delanteros, cada uno mejor que el anterior, que es difícil elegir entre ellos", apuntó.
Mayulu, de 20 años y que milita con el bicampeón europeo Paris Saint-Germain, ya estaba en el centro de entrenamiento de Clairefontaine con la selección Sub21 antes de incorporarse a la absoluta para viajar a Milán.
Se suma a otro debutante de 20 años: Eli Junior Kroupi, el delantero del Bournemouth de la Liga Premier inglesa que reemplazó a Marcus Thuram. El atacante del Inter de Milán quedó fuera por uan lesión de isquiotibiales.
Francia lidera el grupo de la Liga de Naciones y avanzará a los cuartos de final en marzo si vence a Italia en San Siro.
El mes pasado, ambos equipos empataron 1-1 en el Stade de France, principalmente por la actuación del arquero italiano Gianluigi Donnarumma. Mbappé se perdió ese partido por una lesión de rodilla.
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Mbappé se pierde Francia vs Italia por lesión isquiotibiales
AP
Mayulu, delantero de 20 años del PSG, recibe su primera convocatoria absoluta.
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