Brote de ébola en Congo supera 11000 casos y afecta escuelas

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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Los casos de ébola en la República Democrática del Congo han superado los 11.000, informó el gobierno el miércoles, una cifra contundente que subraya la gravedad de la situación mientras el país lidia con la propagación implacable de la enfermedad.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, 11.042 personas se han infectado con el virus mortal, el cual ya ha matado a 5.387 — casi la mitad de los contagiados— en el brote más letal del país.

Las autoridades declararon el brote a mediados de mayo, y desde entonces las autoridades congoleñas han tenido dificultades para contenerlo debido a diversos factores, como los conflictos armados, una crisis del sistema de salud, el mal estado de los caminos y la violencia de residentes alimentada por la desconfianza y la desinformación.

No hay vacuna ni tratamiento conocidos para el virus de Bundibugyo, responsable de este brote, el cual se ha propagado a ocho de las 26 provincias del país.

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El resurgimiento de la violencia en los dos principales focos de la enfermedad —en las provincias de Ituri y Kivu del Norte— ha despertado preocupación entre las autoridades sanitarias, que piden un alto a los combates para permitir a los trabajadores de salud un acceso sin obstáculos a los enfermos.

Aunque casi el 70% de los casos han sido registrados en Ituri, Kivu del Norte ha surgido como el principal sitio de nueva transmisión, según el ministro de Salud congoleño Roger Kamba.

Los centros de salud y los profesionales médicos también han sido blanco de muchos en comunidades escépticas sobre el virus, y ha habido varios ataques contra trabajadores de salud.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó el miércoles su preocupación debido a los continuos ataques contra trabajadores de salud, mencionando dos atentados recientes en los que cuatro de ellos perdieron la vida. La violencia ha afectado el de por sí limitado rastreo de contactos en los focos del brote, dejando a más de 1.000 contactos perdidos para su seguimiento, así como tres casos no confirmados sin localizar.

"Este atroz ataque representa tanto una enorme emergencia humanitaria como un importante revés para las labores de respuesta", dijo Ghebreyesus.

El brote ha afectado a algunas escuelas en Ituri, donde más maestros han contraído la enfermedad. Dos directores en Bunia, la capital provincial de Ituri, dijeron a The Associated Press que están preocupados por sus maestros y estudiantes luego de perder a miembros del personal.

"Nuestros estudiantes y todo el personal han quedado traumatizados. En esta etapa, necesitamos psicólogos que nos apoyen, ya que la situación es extremadamente difícil", dijo Isaac Singoma, uno de los directores.

Los expertos han pedido más esfuerzos para frenar y contener la enfermedad en Congo, mientras se ha propagado a varios países africanos, incluidos Uganda, Kenia y Nigeria.

Se han reportado decenas de brotes de ébola desde que la enfermedad se descubrió por primera vez en 1976. El más grande y mortífero ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, con 28.000 infecciones y más de 11.000 muertes.

El brote actual ya ocupa el segundo lugar y ha tenido al menos tres veces el número de casos y muertes en el tiempo transcurrido desde que se declaró, en comparación con el brote de África Occidental.