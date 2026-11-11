Galindo ofrece tregua; Gallardo descarta pleitos

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El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, planteó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona una tregua política para evitar que las diferencias entre ambos gobiernos escalen durante el último año de sus administraciones.

Propuesta de tregua política entre alcalde y gobernador

El mandatario estatal, por su parte, aseguró que no pretende continuar con confrontaciones con el presidente municipal.

En medio de la controversia entre ambas figuras políticas, el presidente municipal sostuvo que su interés principal es impedir el conflicto con el gobernador del estado, pues consideró que una confrontación institucional envía una mala señal al empresariado, inversionistas y ciudadanía.

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Luego de responder públicamente a los señalamientos sobre los costos de los proyectos de infraestructura vial, Galindo afirmó que decidió documentar las cifras y los procedimientos de contratación para evitar que se difunda información imprecisa.

Sin embargo, dijo que su intención no es prolongar el intercambio de acusaciones, sino sentarse a dialogar con Gallardo Cardona y alcanzar un acuerdo político que permita cerrar ambos gobiernos con estabilidad.

Diferencias en obras públicas y manejo del agua

Galindo también señaló que las diferencias entre la alcaldía y el gobierno estatal no se limitan a las obras públicas, pues aseguró que desde hace dos años enfrenta confrontaciones por el tema del agua sin que exista una propuesta conjunta para resolver el problema.

Por su parte, Gallardo Cardona desestimó los señalamientos de Galindo Ceballos, sobre los costos y procedimientos de contratación de dos proyectos de infraestructura vial.

En entrevista por separado, el gobernador evitó responder directamente a sus argumentos y sostuvo que será la ciudadanía quien juzgue el desempeño de los dos gobiernos.

"Un pésimo imitador y ojalá que ya dejen ese tipo de confrontaciones y se pongan a trabajar, porque son puros pretextos y no hay trabajo en las colonias", expresó Gallardo Cardona en referencia al alcalde.

El gobernador aseguró que su administración continuará enfocada en realizar obras y acciones, sin entrar en nuevos intercambios de declaraciones con el alcalde capitalino. "Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y no nos vamos a confrontar ya con el alcalde", afirmó Gallardo Cardona.