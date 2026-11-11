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Le arrebató su tarjeta a mujer dentro del banco

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Le arrebató su tarjeta a mujer dentro del banco
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      Un hombre que le arrebató su tarjeta una mujer en un banco de Plaza Citadina fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad. Se trata de Alcides "N", de 39 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

      De acuerdo con la afectada, tras pedir auxilio los oficiales que vigilaban la zona lograron ubicar y someter al señalado, encontrándole en posesión de una tarjeta de nómina color azul que presuntamente pertenecía a la afectada. Resultado de esta inspección, también se aseguraron otras tarjetas bancarias, una terminal de cobro portátil, una tarjeta de transporte público de la Ciudad de México y un vehículo Nissan Versa, color blanco.

      De esta manera el detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes. La corporación exhortó a la ciudadanía a que, ante el aumento de compras de Buen Fin, tome precauciones y denuncie cualquier situación sospechosa a los oficiales que resguardan estas zonas.

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