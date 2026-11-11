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Detención de narcos causa pelea entre comerciantes

El enfrentamiento provocó un kilométrico atasco vehicular en la zona

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Detención de narcos causa pelea entre comerciantes
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      En la zona Centro, tres personas fueron sorprendidas comprando y vendiendo droga, por lo que fueron detenidas por oficiales de la Guardia Municipal de la capital. Esto provocó un enfrentamiento entre comerciantes y policías, lo que derivó en un kilométrico atasco vehicular en la zona.

      De acuerdo con información oficial, el arresto ocurrió en la calle 16 de septiembre y avenida Reforma, en donde los implicados fueron detectados intercambiando dinero y bolsas tipo ziploc con la sustancia ilícita, por lo que los agentes actuaron de inmediato.

      Durante la intervención policial, los sujetos opusieron resistencia y un grupo de comerciantes semifijos se sumó a la situación, intentando bloquear la labor de los oficiales e interrumpiendo el paso vehicular.

      Sobre estos hechos, la corporación mantiene las diligencias correspondientes para concretar la puesta a disposición de las personas aseguradas, las 10 dosis de droga con un peso aproximado de 8.6 gramos, 11 mil 300 pesos y seis teléfonos móviles, que serán presentados como indicios ante la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica por el presunto delito de narcomenudeo.

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       Adicionalmente, se informa que un grupo de personas inconformes con esta acción operativa, mantienen un bloqueo a la circulación en la intersección de Eje Vial y Reforma, por lo que Policía Vial mantiene presencia en la zona para canalizar la circulación a rutas alternas.

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